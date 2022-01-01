ЗСУ на Сході знищили російську зброю та два склади з боєприпасами





Про це оперативно-тактичне угруповання



Як зазначається, українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».



За даними ОТУ, втрати ворога становлять 15 осіб особового складу, одна гармата, один міномет, 19 АТТ, два склади з боєприпасами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України на сході знищили ворожі гармату, міномет, два склади з боєприпасами та півтора десятка загарбників.Про це оперативно-тактичне угруповання «Схід» повідомляє у Фейсбуці.Як зазначається, українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».За даними ОТУ, втрати ворога становлять 15 осіб особового складу, одна гармата, один міномет, 19 АТТ, два склади з боєприпасами.

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