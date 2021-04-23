Як на Волині проходить реабілітацію один з поранених українських бійців. ФОТО. ВІДЕО

Ігор Кузняк з Львівщини.







"Після вибуху відчув, що на 10 тисяч вольтів тіло пробило", – пригадує 59-річний військовий мить, коли отримав поранення. 2 березня поруч із ним вибухнув танковий снаряд. Осколок пробив бронежилет, зламав п'ять ребер і пошкодив хребет чоловіка.



Нині боєць пересувається на візку. Після поранення він пережив дві операції на хребті і одну на легенях. Зараз набирається сил і відчуває поліпшення.



"Вже краще рухаюся, володію візком і те, що я руками можу переставляти ноги, на жаль, ноги не рухаються, але маю надію, що з божою поміччю і з допомогою тутешніх фахівців у мене усе вдасться", – говорить Ігор Кузняк.



До повномасштабної війни, розповів військовий, працював адвокатом у Дрогобичі. До війська пішов добровольцем, бо вже мав бойовий досвід. Три роки служив у військово-морських силах. У 1989 році двічі брав участь в боях в Нагірному Карабасі.



Ігор Кузняк каже: робитиме усе, щоб стати з візка, вірить у єдність українців і боротьбу за перемогу. "Росію вважали братнім народом, але це споконвіків наш ворог і ніякі вони не брати ні генетично, ні духовно. Нашу державу треба відстоювати будь-якими силами і це дуже великою ціною усе приходиться, на жаль, але іншого виходу у нас немає", – додає військовий.







Як розповіла фізична терапевтка Світлана Гусєва, усі четверо військових, які нині проходять реабілітацію в "Агапе", частково, або повністю паралізовані від середини грудної клітки і нижче. В першу чергу реабілітологи працюють над тим, щоб відновити функції самодогляду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У реабілітаційному центрі громадської організації "Агапе", що неподалік Луцька, нині проходять реабілітацію четверо бійців з пошкодженнями спинного мозку. Один із них – військовослужбовецьз Львівщини. Суспільному боєць 80-ої окремої десантно-штурмової бригади розповів: мріє знову встати на ноги."Після вибуху відчув, що на 10 тисяч вольтів тіло пробило", – пригадує 59-річний військовий мить, коли отримав поранення. 2 березня поруч із ним вибухнув танковий снаряд. Осколок пробив бронежилет, зламав п'ять ребер і пошкодив хребет чоловіка.Нині боєць пересувається на візку. Після поранення він пережив дві операції на хребті і одну на легенях. Зараз набирається сил і відчуває поліпшення."Вже краще рухаюся, володію візком і те, що я руками можу переставляти ноги, на жаль, ноги не рухаються, але маю надію, що з божою поміччю і з допомогою тутешніх фахівців у мене усе вдасться", – говорить Ігор Кузняк.До повномасштабної війни, розповів військовий, працював адвокатом у Дрогобичі. До війська пішов добровольцем, бо вже мав бойовий досвід. Три роки служив у військово-морських силах. У 1989 році двічі брав участь в боях в Нагірному Карабасі.Ігор Кузняк каже: робитиме усе, щоб стати з візка, вірить у єдність українців і боротьбу за перемогу. "Росію вважали братнім народом, але це споконвіків наш ворог і ніякі вони не брати ні генетично, ні духовно. Нашу державу треба відстоювати будь-якими силами і це дуже великою ціною усе приходиться, на жаль, але іншого виходу у нас немає", – додає військовий.Як розповіла фізична терапевтка, усі четверо військових, які нині проходять реабілітацію в "Агапе", частково, або повністю паралізовані від середини грудної клітки і нижче. В першу чергу реабілітологи працюють над тим, щоб відновити функції самодогляду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію