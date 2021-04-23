Як на Волині проходить реабілітацію один з поранених українських бійців. ФОТО. ВІДЕО

Як на Волині проходить реабілітацію один з поранених українських бійців. ФОТО. ВІДЕО
У реабілітаційному центрі громадської організації "Агапе", що неподалік Луцька, нині проходять реабілітацію четверо бійців з пошкодженнями спинного мозку. Один із них – військовослужбовець Ігор Кузняк з Львівщини.

Суспільному боєць 80-ої окремої десантно-штурмової бригади розповів: мріє знову встати на ноги.

"Після вибуху відчув, що на 10 тисяч вольтів тіло пробило", – пригадує 59-річний військовий мить, коли отримав поранення. 2 березня поруч із ним вибухнув танковий снаряд. Осколок пробив бронежилет, зламав п'ять ребер і пошкодив хребет чоловіка.

Нині боєць пересувається на візку. Після поранення він пережив дві операції на хребті і одну на легенях. Зараз набирається сил і відчуває поліпшення.

"Вже краще рухаюся, володію візком і те, що я руками можу переставляти ноги, на жаль, ноги не рухаються, але маю надію, що з божою поміччю і з допомогою тутешніх фахівців у мене усе вдасться", – говорить Ігор Кузняк.

До повномасштабної війни, розповів військовий, працював адвокатом у Дрогобичі. До війська пішов добровольцем, бо вже мав бойовий досвід. Три роки служив у військово-морських силах. У 1989 році двічі брав участь в боях в Нагірному Карабасі.
Як на Волині проходить реабілітацію один з поранених українських бійців. ФОТО. ВІДЕО

Ігор Кузняк каже: робитиме усе, щоб стати з візка, вірить у єдність українців і боротьбу за перемогу. "Росію вважали братнім народом, але це споконвіків наш ворог і ніякі вони не брати ні генетично, ні духовно. Нашу державу треба відстоювати будь-якими силами і це дуже великою ціною усе приходиться, на жаль, але іншого виходу у нас немає", – додає військовий.



Як розповіла фізична терапевтка Світлана Гусєва, усі четверо військових, які нині проходять реабілітацію в "Агапе", частково, або повністю паралізовані від середини грудної клітки і нижче. В першу чергу реабілітологи працюють над тим, щоб відновити функції самодогляду.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, реабілітація, поранений
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як на Волині проходить реабілітацію один з поранених українських бійців. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 07:20
Скільки коштує одягнути воїна
Сьогодні, 06:00
ЗСУ на Сході знищили російську зброю та два склади з боєприпасами
Сьогодні, 04:45
Волинський легкоатлет здобув медаль на міжнародних змаганнях у Данії
Сьогодні, 03:45
Данілов розповів, чи є зараз реальна загроза з боку Білорусі
Сьогодні, 02:33
Схожі новини
Центр реабілітації «Пролісок» обмежив перебування дітей з інвалідністю через неможливість їх харчувати Центр реабілітації «Пролісок» обмежив перебування дітей з інвалідністю через неможливість їх харчувати
23 квітень, 2021, 17:08
Через карантин діти з інвалідністю не можуть продовжити лікування у луцькому «Проліску». ВІДЕО Через карантин діти з інвалідністю не можуть продовжити лікування у луцькому «Проліску». ВІДЕО
01 липень, 2020, 17:05
На 29-му році Незалежності: реабілітували волинського повстанця На 29-му році Незалежності: реабілітували волинського повстанця
04 лютий, 2020, 22:21
Пішов у кущі – вколовся: біля наркодиспансеру у Луцьку прибрали гору шприців. ВІДЕО Пішов у кущі – вколовся: біля наркодиспансеру у Луцьку прибрали гору шприців. ВІДЕО
08 липень, 2019, 18:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як на Волині проходить реабілітацію один з поранених українських бійців. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 07:20
 0
Скільки коштує одягнути воїна
Сьогодні, 06:00
 0
ЗСУ на Сході знищили російську зброю та два склади з боєприпасами
Сьогодні, 04:45
 0
Волинський легкоатлет здобув медаль на міжнародних змаганнях у Данії
Сьогодні, 03:45
 0
Данілов розповів, чи є зараз реальна загроза з боку Білорусі
Сьогодні, 02:33
 0
Медіа
відео
1/8