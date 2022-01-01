18 червня на Волині: гортаючи календар

18 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження депутат Волинської обласної ради, директор ТзОВ "П’ятидні" Валерій Діброва(на фото).

Також день народження святкують декан факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Сергій Федонюк, нардеп Валерій Стернійчук, видавець журналу Free Time Сергій Кашуба, журналістка Ірина Юзва, підприємець Іванна Шкода.

Вітаємо їх та іменинників цього дня – тих, хто носить імена Ігор, Костянтин, Леонід.

Зичимо усім здоров’я, достатку й успіхів у роботі.

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Теги: День народження, Луцьк
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