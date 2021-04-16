У луцькій школі облаштовують укриття, щоб діти вийшли на навчання. ФОТО. ВІДЕО
17 червень, 23:00
У луцькій школі № 2 розпочалися роботи з облаштування укриття. Його ремонтують, аби з нового навчального року діти могли вчитися очно та під час повітряних тривог перебували у комфортних умовах.
Про це розповів Суспільному директор навчального закладу Роман Поліщук.
Укриття у навчальному закладі складається з трьох приміщень. У них можна розмістити 270 дітей.
Зі слів директора, загалом у школі навчається тисяча п'ятнадцять учнів. Аби всі діти вмістилися в укритті в разі небезпеки, планують запровадити позмінне навчання або ж оберуть іншу форму, — каже Роман Поліщук.
Поки роблять ремонт в одній частині укриття, в іншій, відремонтованій, уже готові приймати людей під час повітряної тривоги. В укриттях є два аварійні виходи.
"Плануємо стіни побілити, щоб зменшити сирість та грибок. Вода в укритті вже є, але не функціонує каналізація. Наше завдання її прочистити та зробити, та відновити роботу туалету", – говорить директор школи.
58-річна техпрацівниця Ольга Кондратюк збиває стару штукатурку. Каже: тут навчається її онук. Хоче, аби він та інші учні повернулися з 1 вересня на уроки до школи.
В іншій кімнаті укриття чоловіки розбирають стіну, щоб збільшити площу приміщення. "Зносимо стіну, бо вона не є несучою, її колись добудували, а ми хочемо розширити, щоб тут була більше місця", — каже робітник Роман Аршулік.
Роботи з облаштування укриття у луцькій школі № 2 планують завершити до кінця червня.
Як розповів директор департаменту освіту Луцької міської ради Віталій Бондар, загалом у Луцькій тергромаді є 38 шкіл. З них — шість мають протирадіаційне укриття. Які із них відновлять роботу 1 вересня стане відомо згодом.
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Про це розповів Суспільному директор навчального закладу Роман Поліщук.
Укриття у навчальному закладі складається з трьох приміщень. У них можна розмістити 270 дітей.
Зі слів директора, загалом у школі навчається тисяча п'ятнадцять учнів. Аби всі діти вмістилися в укритті в разі небезпеки, планують запровадити позмінне навчання або ж оберуть іншу форму, — каже Роман Поліщук.
Поки роблять ремонт в одній частині укриття, в іншій, відремонтованій, уже готові приймати людей під час повітряної тривоги. В укриттях є два аварійні виходи.
"Плануємо стіни побілити, щоб зменшити сирість та грибок. Вода в укритті вже є, але не функціонує каналізація. Наше завдання її прочистити та зробити, та відновити роботу туалету", – говорить директор школи.
58-річна техпрацівниця Ольга Кондратюк збиває стару штукатурку. Каже: тут навчається її онук. Хоче, аби він та інші учні повернулися з 1 вересня на уроки до школи.
В іншій кімнаті укриття чоловіки розбирають стіну, щоб збільшити площу приміщення. "Зносимо стіну, бо вона не є несучою, її колись добудували, а ми хочемо розширити, щоб тут була більше місця", — каже робітник Роман Аршулік.
Роботи з облаштування укриття у луцькій школі № 2 планують завершити до кінця червня.
Як розповів директор департаменту освіту Луцької міської ради Віталій Бондар, загалом у Луцькій тергромаді є 38 шкіл. З них — шість мають протирадіаційне укриття. Які із них відновлять роботу 1 вересня стане відомо згодом.
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Коментарі 1
Идет война зачем собирать детей в школах. Кацапы в основном по ним и стреляют .
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