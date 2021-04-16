У луцькій школі облаштовують укриття, щоб діти вийшли на навчання. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів Роман Поліщук.



Укриття у навчальному закладі складається з трьох приміщень. У них можна розмістити 270 дітей.



Зі слів директора, загалом у школі навчається тисяча п'ятнадцять учнів. Аби всі діти вмістилися в укритті в разі небезпеки, планують запровадити позмінне навчання або ж оберуть іншу форму, — каже Роман Поліщук.



Поки роблять ремонт в одній частині укриття, в іншій, відремонтованій, уже готові приймати людей під час повітряної тривоги. В укриттях є два аварійні виходи.



"Плануємо стіни побілити, щоб зменшити сирість та грибок. Вода в укритті вже є, але не функціонує каналізація. Наше завдання її прочистити та зробити, та відновити роботу туалету", – говорить директор школи.



58-річна техпрацівниця Ольга Кондратюк збиває стару штукатурку. Каже: тут навчається її онук. Хоче, аби він та інші учні повернулися з 1 вересня на уроки до школи.



В іншій кімнаті укриття чоловіки розбирають стіну, щоб збільшити площу приміщення. "Зносимо стіну, бо вона не є несучою, її колись добудували, а ми хочемо розширити, щоб тут була більше місця", — каже робітник Роман Аршулік.



Роботи з облаштування укриття у луцькій школі № 2 планують завершити до кінця червня.







Як розповів директор департаменту освіту Луцької міської ради Віталій Бондар, загалом у Луцькій тергромаді є 38 шкіл. З них — шість мають протирадіаційне укриття. Які із них відновлять роботу 1 вересня стане відомо згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У луцькій школі № 2 розпочалися роботи з облаштування укриття. Його ремонтують, аби з нового навчального року діти могли вчитися очно та під час повітряних тривог перебували у комфортних умовах.Про це розповів Суспільному директор навчального закладуУкриття у навчальному закладі складається з трьох приміщень. У них можна розмістити 270 дітей.Зі слів директора, загалом у школі навчається тисяча п'ятнадцять учнів. Аби всі діти вмістилися в укритті в разі небезпеки, планують запровадити позмінне навчання або ж оберуть іншу форму, — каже Роман Поліщук.Поки роблять ремонт в одній частині укриття, в іншій, відремонтованій, уже готові приймати людей під час повітряної тривоги. В укриттях є два аварійні виходи."Плануємо стіни побілити, щоб зменшити сирість та грибок. Вода в укритті вже є, але не функціонує каналізація. Наше завдання її прочистити та зробити, та відновити роботу туалету", – говорить директор школи.58-річна техпрацівницязбиває стару штукатурку. Каже: тут навчається її онук. Хоче, аби він та інші учні повернулися з 1 вересня на уроки до школи.В іншій кімнаті укриття чоловіки розбирають стіну, щоб збільшити площу приміщення. "Зносимо стіну, бо вона не є несучою, її колись добудували, а ми хочемо розширити, щоб тут була більше місця", — каже робітникРоботи з облаштування укриття у луцькій школі № 2 планують завершити до кінця червня.Як розповів директор департаменту освіту Луцької міської ради, загалом у Луцькій тергромаді є 38 шкіл. З них — шість мають протирадіаційне укриття. Які із них відновлять роботу 1 вересня стане відомо згодом.

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