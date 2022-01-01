Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС
Сьогодні, 13:11
Європейська комісія рекомендувала надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу.
Відповідне рішення було схвалене 17 червня у Брюсселі, пише Радіо.Свобода.
Надання статусу «кандидата на вступ» як крок до повноправного членства в союзі означає, що Україні доведеться провести безліч реформ для відповідності критеріям, а потім отримати схвалення від усіх 27 країн блоку.
Представники Єврокомісії і низки країн Євросоюзу раніше запевнили Україну, що її заявку буде розглянуто настільки швидко, наскільки це можливо.
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Відповідне рішення було схвалене 17 червня у Брюсселі, пише Радіо.Свобода.
Надання статусу «кандидата на вступ» як крок до повноправного членства в союзі означає, що Україні доведеться провести безліч реформ для відповідності критеріям, а потім отримати схвалення від усіх 27 країн блоку.
Представники Єврокомісії і низки країн Євросоюзу раніше запевнили Україну, що її заявку буде розглянуто настільки швидко, наскільки це можливо.
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