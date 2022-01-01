На околицях Лисичанська у відкритій братській могилі поховали 300 цивільних, – New York Times





Про це повідомляють журналісти New York Times, які побували у Лисичанську, пише



Від квітня у могилі поховали приблизно 300 мирних жителів із Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного.



Тіла у мішках складають у відкриту траншею на околицях Лисичанська. Засипати могилу наразі неможливо: вся техніка використовується військовими.



У Лисичанську залишається приблизно 40 тисяч людей (зі 100 тисяч населення до війни). Журналісти спостерігали, як військові відмовлялись виїжджати з міста попри загрозу життю: всі вони пояснювали своє рішення, наприклад, потребою піклуватись про рідних або ж небажанням залишати тварин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На околицях Лисичанська Луганської області облаштували братську могилу для 300 загиблих цивільних. Тіла загиблих навіть не засипали землею, оскільки немає техніки для цього.Про це повідомляють журналісти New York Times, які побували у Лисичанську, пише Громадське Від квітня у могилі поховали приблизно 300 мирних жителів із Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного.Тіла у мішках складають у відкриту траншею на околицях Лисичанська. Засипати могилу наразі неможливо: вся техніка використовується військовими.У Лисичанську залишається приблизно 40 тисяч людей (зі 100 тисяч населення до війни). Журналісти спостерігали, як військові відмовлялись виїжджати з міста попри загрозу життю: всі вони пояснювали своє рішення, наприклад, потребою піклуватись про рідних або ж небажанням залишати тварин.

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