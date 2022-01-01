На околицях Лисичанська у відкритій братській могилі поховали 300 цивільних, – New York Times
Сьогодні, 12:44
На околицях Лисичанська Луганської області облаштували братську могилу для 300 загиблих цивільних. Тіла загиблих навіть не засипали землею, оскільки немає техніки для цього.
Про це повідомляють журналісти New York Times, які побували у Лисичанську, пише Громадське.
Від квітня у могилі поховали приблизно 300 мирних жителів із Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного.
Тіла у мішках складають у відкриту траншею на околицях Лисичанська. Засипати могилу наразі неможливо: вся техніка використовується військовими.
У Лисичанську залишається приблизно 40 тисяч людей (зі 100 тисяч населення до війни). Журналісти спостерігали, як військові відмовлялись виїжджати з міста попри загрозу життю: всі вони пояснювали своє рішення, наприклад, потребою піклуватись про рідних або ж небажанням залишати тварин.
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Про це повідомляють журналісти New York Times, які побували у Лисичанську, пише Громадське.
Від квітня у могилі поховали приблизно 300 мирних жителів із Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного.
Тіла у мішках складають у відкриту траншею на околицях Лисичанська. Засипати могилу наразі неможливо: вся техніка використовується військовими.
У Лисичанську залишається приблизно 40 тисяч людей (зі 100 тисяч населення до війни). Журналісти спостерігали, як військові відмовлялись виїжджати з міста попри загрозу життю: всі вони пояснювали своє рішення, наприклад, потребою піклуватись про рідних або ж небажанням залишати тварин.
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На околицях Лисичанська у відкритій братській могилі поховали 300 цивільних, – New York Times
Сьогодні, 12:44
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