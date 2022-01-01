У Маріуполі люди перуть речі у дощовій воді у «кратерах» від авіабомб
Сьогодні, 12:02
У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі ями заповнені дощовою водою є єдиним способом для тисяч людей помитися та випрати одежу. Маріупольці вимушені прати речі у вирвах, утворених від авіабомб.
Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
"Маріупольці вимушені прати речі у "кратерах" від авіабомб. Для тисяч людей заповнені дощовою водою ями – єдиний спосіб помитися та випрати одежу", - йдеться у повідомленні.
У міській раді зазначають, що гострою проблемою у місті залишається і брак питної води.
"Кожен день для них – це пекельний квест з виживання. Бо треба десь шукати питну воду та їжу. Саме так виглядає життя в місті, яке "визволила" росія", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
"Маріупольці вимушені прати речі у "кратерах" від авіабомб. Для тисяч людей заповнені дощовою водою ями – єдиний спосіб помитися та випрати одежу", - йдеться у повідомленні.
У міській раді зазначають, що гострою проблемою у місті залишається і брак питної води.
"Кожен день для них – це пекельний квест з виживання. Бо треба десь шукати питну воду та їжу. Саме так виглядає життя в місті, яке "визволила" росія", - йдеться у повідомленні.
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