У Маріуполі люди перуть речі у дощовій воді у «кратерах» від авіабомб





Про це



"Маріупольці вимушені прати речі у "кратерах" від авіабомб. Для тисяч людей заповнені дощовою водою ями – єдиний спосіб помитися та випрати одежу", - йдеться у повідомленні.



У міській раді зазначають, що гострою проблемою у місті залишається і брак питної води.



"Кожен день для них – це пекельний квест з виживання. Бо треба десь шукати питну воду та їжу. Саме так виглядає життя в місті, яке "визволила" росія", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі ями заповнені дощовою водою є єдиним способом для тисяч людей помитися та випрати одежу. Маріупольці вимушені прати речі у вирвах, утворених від авіабомб.Про це повідомили у Маріупольській міській раді."Маріупольці вимушені прати речі у "кратерах" від авіабомб. Для тисяч людей заповнені дощовою водою ями – єдиний спосіб помитися та випрати одежу", - йдеться у повідомленні.У міській раді зазначають, що гострою проблемою у місті залишається і брак питної води."Кожен день для них – це пекельний квест з виживання. Бо треба десь шукати питну воду та їжу. Саме так виглядає життя в місті, яке "визволила" росія", - йдеться у повідомленні.

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