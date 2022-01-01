ЗСУ підбили російський буксир «Василій Бех», який віз зброю та людей на острів Зміїний





Про це



В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту "Васілій Бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.



Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників.



Довідково: Побудований на астраханському судноремонтному заводі буксир «васілій бех» водотоннажністю 1605 тон був прийнятий до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.



За інформацією



Російські кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ підбили російський буксир «Василій Бех», що перевозив озброєння та людей на острів Зміїний.Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту "Васілій Бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників.Побудований на астраханському судноремонтному заводі буксир «васілій бех» водотоннажністю 1605 тон був прийнятий до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.За інформацією ОК "Південь" , уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома.Російські кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

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