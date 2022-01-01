ЗСУ підбили російський буксир «Василій Бех», який віз зброю та людей на острів Зміїний
Сьогодні, 11:40
ЗСУ підбили російський буксир «Василій Бех», що перевозив озброєння та людей на острів Зміїний.
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту "Васілій Бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.
Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників.
Довідково: Побудований на астраханському судноремонтному заводі буксир «васілій бех» водотоннажністю 1605 тон був прийнятий до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.
За інформацією ОК "Південь", уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома.
Російські кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.
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Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту "Васілій Бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.
Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників.
Довідково: Побудований на астраханському судноремонтному заводі буксир «васілій бех» водотоннажністю 1605 тон був прийнятий до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.
За інформацією ОК "Південь", уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома.
Російські кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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