У Луцьку 70-річний мопедист на пішохідному переході збив двох неповнолітніх дівчат

У Луцьку 70-річний мопедист на пішохідному переході збив двох неповнолітніх дівчат
Аварія трапилась учора, 16 червня, близько 15 години, на проспекті Волі у Луцьку. 70-річний водій мопеда Alfa допустив наїзд на двох 15-річних школярок, які перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Внаслідок цього дівчата отримали тілесні ушкодження, їх було доставлено до лікарні для надання допомоги, також травмувався керманич мопеда.
У Луцьку 70-річний мопедист на пішохідному переході збив двох неповнолітніх дівчат

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварії.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, школярки
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