Україна не прийматиме «Євробачення-2023», – Європейська мовна спілка

Україна не прийматиме «Євробачення-2023», – Європейська мовна спілка
Пісенний конкурс "Євробачення-2023", який наступного року мала б приймати Україна завдяки перемозі Kalush Orchestra, все ж таки у нашій країні не відбудеться.

Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Європейської мовної спілки (EBU), яка займається організацією та проведенням музичної першості, пише ТСН.

У заяві йдеться, що після того, як EBU вивчила можливі варіанти проведення конкурсу з українською стороною - UA.Суспільне, стало зрозуміло, що не всі умови можуть бути виконані, відповідно й "Євробачення-2023" не може бути проведене в Україні.

"EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra's 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні... В результаті цього рішення, відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з ВВС, що посіли друге місце цього року, про потенційне проведення конкурсу Євробачення-2023 року в Сполученому Королівстві" – йдеться у заяві на сайті Європейської мовної спілки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Євробачення-2023, Kalush Orchestra, Європейська мовна спілка, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За вбивство 63-річний волинянин сяде за ґрати на 15 років
Сьогодні, 14:32
У центрі Луцька на один день обмежать рух авто
Сьогодні, 14:00
Україна не прийматиме «Євробачення-2023», – Європейська мовна спілка
Сьогодні, 13:45
В Україні активізувалися шахраї, які пропонують «спрощене» оформлення біометричних паспортів
Сьогодні, 13:26
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС
Сьогодні, 13:11
Схожі новини
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС
Сьогодні, 13:11
На околицях Лисичанська у відкритій братській могилі поховали 300 цивільних, – New York Times На околицях Лисичанська у відкритій братській могилі поховали 300 цивільних, – New York Times
Сьогодні, 12:44
Кабмін скасує безвізовий режим з РФ, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО Кабмін скасує безвізовий режим з РФ, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:34
ЗСУ підбили російський буксир «Василій Бех», який віз зброю та людей на острів Зміїний ЗСУ підбили російський буксир «Василій Бех», який віз зброю та людей на острів Зміїний
Сьогодні, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанка виправдовувала дії Росії і публічно захоплювалася Путіним
Сьогодні, 14:45
 0
За вбивство 63-річний волинянин сяде за ґрати на 15 років
Сьогодні, 14:32
 0
У центрі Луцька на один день обмежать рух авто
Сьогодні, 14:00
 0
Україна не прийматиме «Євробачення-2023», – Європейська мовна спілка
Сьогодні, 13:45
 0
В Україні активізувалися шахраї, які пропонують «спрощене» оформлення біометричних паспортів
Сьогодні, 13:26
 0
Медіа
відео
1/8