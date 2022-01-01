Україна не прийматиме «Євробачення-2023», – Європейська мовна спілка
Сьогодні, 13:45
Пісенний конкурс "Євробачення-2023", який наступного року мала б приймати Україна завдяки перемозі Kalush Orchestra, все ж таки у нашій країні не відбудеться.
Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Європейської мовної спілки (EBU), яка займається організацією та проведенням музичної першості, пише ТСН.
У заяві йдеться, що після того, як EBU вивчила можливі варіанти проведення конкурсу з українською стороною - UA.Суспільне, стало зрозуміло, що не всі умови можуть бути виконані, відповідно й "Євробачення-2023" не може бути проведене в Україні.
"EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra's 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні... В результаті цього рішення, відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з ВВС, що посіли друге місце цього року, про потенційне проведення конкурсу Євробачення-2023 року в Сполученому Королівстві" – йдеться у заяві на сайті Європейської мовної спілки.
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Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Європейської мовної спілки (EBU), яка займається організацією та проведенням музичної першості, пише ТСН.
У заяві йдеться, що після того, як EBU вивчила можливі варіанти проведення конкурсу з українською стороною - UA.Суспільне, стало зрозуміло, що не всі умови можуть бути виконані, відповідно й "Євробачення-2023" не може бути проведене в Україні.
"EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra's 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні... В результаті цього рішення, відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з ВВС, що посіли друге місце цього року, про потенційне проведення конкурсу Євробачення-2023 року в Сполученому Королівстві" – йдеться у заяві на сайті Європейської мовної спілки.
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