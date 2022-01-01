Волинська школярка вчитиметься в престижній школі у Великій Британії

Одинадцятикласниця з Нововолинського наукового ліцею Вікторія Матвіюк навчатиметься в одній із найпркащих приватних шкіл Великої Британії.Про це повідомили на сторінці навчального закладу.Учениця 11-В класу Вікторія Матвіюк – переможниця олімпіад та конкурсів за допомогою програми UGS вступила до однієї з найкращих приватних шкіл Великої Британії - West Buckland, здобувши грант на освіту, який цілком покриє навчання, проживання, харчування та інші потреби.West Buckland – найбільш успішна бордингова школа на Південно-Західному півострові, а також входить у ТОП-40 усіх приватних шкіл Британії. Школа була заснована ще у 1858 році. Серед випускників школи – відомий англійський письменник Брайан Олдіс, науковець та засновник Лондонської школи економіки Джон Ашворт, драматург Дональд Фредерік Делдерфілд, олімпійські чемпіони, футболісти, телеведучі.Уже з вересня волинянка стане студенткою West Buckland.«Вікторія Матвіюк вступила до Нововолинського наукового ліцею після 9 класу, до цього навчалася у невеличкому селі Заболотці. Ще в молодших класах проявила себе як наполеглива, старанна, працьовита та обдарована учениця. Вона активно брала участь і перемагала в олімпіадах та конкурсах на ІІ і ІІІ етапах. При цьому дівчинка є першою помічницею мами по господарству, адже живуть вони в селі, а найголовніше, що в родині, окрім Віки, є ще п’ятеро дівчаток і один хлопчик. Ми дуже раді, що саме наш заклад дав можливість Вікторії ще більше проявити свої таланти, поглибити знання з багатьох предметів, стати справжньою зіркою і прикладом для наслідування не тільки молодшим сестричкам та братику, але й багатьом ліцеїстам! Переконані, що такі діти - майбутнє нашої України. Дякуємо батькам за талановиту донечку і віримо, що всі досягнення Вікторії попереду», - йдеться у дописі на сторінці ліцею.