Показали, як воїни волинської бригади знищують ворожу техніку. ВІДЕО
Сьогодні, 09:15
Показали відео, де воїни волинської 14 ОМБр знищують техніку окупантів, які зазнали поразки у бою.
Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.
"Гарно і влучно. Бойова робота Князівських воїнів.
Кожен день, кожну хвилину ми знищуємо ворога і наближаємо Перемогу!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з Волині спрямували автомобіль, павербанки та засоби гігієни протитанкістам 14 ОМБр імені князя Романа Великого.
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Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.
"Гарно і влучно. Бойова робота Князівських воїнів.
Кожен день, кожну хвилину ми знищуємо ворога і наближаємо Перемогу!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з Волині спрямували автомобіль, павербанки та засоби гігієни протитанкістам 14 ОМБр імені князя Романа Великого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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