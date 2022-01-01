Показали, як воїни волинської бригади знищують ворожу техніку. ВІДЕО

Показали, як воїни волинської бригади знищують ворожу техніку. ВІДЕО
Показали відео, де воїни волинської 14 ОМБр знищують техніку окупантів, які зазнали поразки у бою.

Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

"Гарно і влучно. Бойова робота Князівських воїнів.

Кожен день, кожну хвилину ми знищуємо ворога і наближаємо Перемогу!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з Волині спрямували автомобіль, павербанки та засоби гігієни протитанкістам 14 ОМБр імені князя Романа Великого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 14 ОМБр, ворожа техніка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни створили на тимчасово окупованих територіях понад 20 «фільтраційних» таборів
Сьогодні, 09:45
Що робити при укусі отруйної змії: поради МОЗ
Сьогодні, 09:30
Показали, як воїни волинської бригади знищують ворожу техніку. ВІДЕО
Сьогодні, 09:15
Росіяни нанесли авіаудар по Миколаєву: є загиблий
Сьогодні, 09:05
ЗСУ відбили штурм у Золотому: яка ситуація на усіх напрямках зранку 17 червня
Сьогодні, 08:43
Схожі новини
У волинській бригаді, яка воює на передовій, відгуляли подвійне весілля. ФОТО У волинській бригаді, яка воює на передовій, відгуляли подвійне весілля. ФОТО
12 червень, 17:18
Воїни 14 ОМБР отримали нагороди на передовій. ФОТО Воїни 14 ОМБР отримали нагороди на передовій. ФОТО
12 червень, 15:56
Воїни волинської бригади знищили до батальйону російської техніки та живої сили Воїни волинської бригади знищили до батальйону російської техніки та живої сили
10 червень, 12:35
Воїни 14 ОМБр отримали високі відзнаки на передовій. ФОТО Воїни 14 ОМБр отримали високі відзнаки на передовій. ФОТО
08 червень, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти вже вбили 322 дитини в Україні
Сьогодні, 10:00
 0
Росіяни створили на тимчасово окупованих територіях понад 20 «фільтраційних» таборів
Сьогодні, 09:45
 0
Що робити при укусі отруйної змії: поради МОЗ
Сьогодні, 09:30
 0
Показали, як воїни волинської бригади знищують ворожу техніку. ВІДЕО
Сьогодні, 09:15
 0
Росіяни нанесли авіаудар по Миколаєву: є загиблий
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8