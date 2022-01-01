Показали, як воїни волинської бригади знищують ворожу техніку. ВІДЕО





Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.



"Гарно і влучно. Бойова робота Князівських воїнів.



Кожен день, кожну хвилину ми знищуємо ворога і наближаємо Перемогу!" - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, з Волині спрямували автомобіль, павербанки та засоби гігієни







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Показали відео, де воїни волинської 14 ОМБр знищують техніку окупантів, які зазнали поразки у бою.Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого."Гарно і влучно. Бойова робота Князівських воїнів.Кожен день, кожну хвилину ми знищуємо ворога і наближаємо Перемогу!" - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, з Волині спрямували автомобіль, павербанки та засоби гігієни протитанкістам 14 ОМБр імені князя Романа Великого.

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