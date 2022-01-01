Україна пропонувала три регіони для Євробачення-2023: Львів, Закарпаття та Київ





Про це йдеться в офіційній заяві



«Ми розчаровані таким рішенням ЄМС. За цей місяць в Україні велика кількість людей кинула всі зусилля, щоб виконати умови для проведення Євробачення у нас. Безпека, звичайно, понад усе. Команда Суспільного, державної й місцевої влади провела ґрунтовну роботу і запропонувала різні варіанти. Дуже шкода бачити таку безапеляційну заяву, тому ми звертаємося до партнерів щодо проведення подальших перемовин», — зазначив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.



14 червня відбулася офіційна стартова зустріч організаторів від України з Наглядовою радою, партнерами Міжнародного пісенного конкурсу та основною командою ЄМС.



"На ній представники конкурсу та ЄМС розглянули презентацію гарантій та заходів підготовки, зокрема опитувальника з безпеки, потенційних локацій для проведення конкурсу, підготовлених командою "Суспільного" спільно з урядом України", - наголошується у заяві.



Зазначається, що всі заходи, пов'язані з безпекою та охороною, повинні були бути підготовлені та реалізовані у тісній співпраці з національними органами державної влади. Зокрема, "Супільне" провело консультації з Міністерством культури та інформаційної політики України, МВС (Нацполіцією, ДСНС, Нацгвардією) та Міноборони.



"Робоча група "Суспільного" разом із органами державної та місцевої влади запропонувала декілька варіантів проведення події у трьох різних регіонах України: у Львові, Закарпатті (на кордоні із Угорщиною та Словаччиною) та у Києві", - йдеться у заяві.



"Суспільне" додає, що після відмови на проведення "Євробачення" в Україні, ЄМС розпочинає переговори з британським громадським мовником BBC про можливість проведення конкурсу у Великій Британії.



Нагадаємо, що міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 червня Європейська мовна спілка відмовила Україні у проведенні Євробачення-2023 після аналізу безпекової ситуації станом на червень 2022 року. ЄМС розпочинає перемовини з британським суспільним мовником BBC щодо можливості проведення конкурсу у Великій Британії.Про це йдеться в офіційній заяві "Суспільного" «Ми розчаровані таким рішенням ЄМС. За цей місяць в Україні велика кількість людей кинула всі зусилля, щоб виконати умови для проведення Євробачення у нас. Безпека, звичайно, понад усе. Команда Суспільного, державної й місцевої влади провела ґрунтовну роботу і запропонувала різні варіанти. Дуже шкода бачити таку безапеляційну заяву, тому ми звертаємося до партнерів щодо проведення подальших перемовин», — зазначив голова правління Суспільного Мовлення14 червня відбулася офіційна стартова зустріч організаторів від України з Наглядовою радою, партнерами Міжнародного пісенного конкурсу та основною командою ЄМС."На ній представники конкурсу та ЄМС розглянули презентацію гарантій та заходів підготовки, зокрема опитувальника з безпеки, потенційних локацій для проведення конкурсу, підготовлених командою "Суспільного" спільно з урядом України", - наголошується у заяві.Зазначається, що всі заходи, пов'язані з безпекою та охороною, повинні були бути підготовлені та реалізовані у тісній співпраці з національними органами державної влади. Зокрема, "Супільне" провело консультації з Міністерством культури та інформаційної політики України, МВС (Нацполіцією, ДСНС, Нацгвардією) та Міноборони."Робоча група "Суспільного" разом із органами державної та місцевої влади запропонувала декілька варіантів проведення події у трьох різних регіонах України: у Львові, Закарпатті (на кордоні із Угорщиною та Словаччиною) та у Києві", - йдеться у заяві."Суспільне" додає, що після відмови на проведення "Євробачення" в Україні, ЄМС розпочинає переговори з британським громадським мовником BBC про можливість проведення конкурсу у Великій Британії.Нагадаємо, що міністр культури та інформаційної політики Українизаявив, що Україна не погоджується з рішенням ЄМС "Євробачення-2023" в іншій країні

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію