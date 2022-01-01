Україна не погоджується з рішенням провести «Євробачення-2023» в іншій країні, – Ткаченко





Про це Олександр Ткаченко.



"Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Ми вважаємо, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони. Ми чесно виграли Євробачення - 2022 та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні - надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу", - йдеться в повідомленні.



Ткаченко наголосив, що проведення Євробачення - 2023 в Україні - це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз.



"Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці. Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення Євробачення – 2023 в Україні", - зазначив Ткаченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна не погоджується з рішенням провести «Євробачення-2023» в іншій країні та вимагає додаткових перемовин.Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики"Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Ми вважаємо, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони. Ми чесно виграли Євробачення - 2022 та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні - надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу", - йдеться в повідомленні.Ткаченко наголосив, що проведення Євробачення - 2023 в Україні - це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз."Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці. Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення Євробачення – 2023 в Україні", - зазначив Ткаченко.

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