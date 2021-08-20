Волинських рятувальників відзначили нагородами. ФОТО

Сергій Крук нагородив ряд співробітників підрозділів Головного управління ДСНС Волині.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



Зокрема за відвагу та мужність відзначені нагрудними нагородами «Знак пошани» заступник начальника 1 державного пожежно-рятувального загону, підполковника служби цивільного захисту Руслан Безека;



пожежний-рятувальник 1 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону, сержант служби цивільного захисту Петро Гаврилюк;



пожежний-рятувальник 2 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону, прапорщика служби цивільного захисту Вадим Данилюк.



Нагороджено відзнакою «За відвагу в надзвичайній ситуації» водія-сапера відділення піротехнічних робіт групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУДСНС України у Волинській області, прапорщика служби цивільного захисту Руслана Медведчука.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 червня голова ДСНС України генерал-майор служби цивільного захистунагородив ряд співробітників підрозділів Головного управління ДСНС Волині.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Зокрема за відвагу та мужність відзначені нагрудними нагородами «Знак пошани» заступник начальника 1 державного пожежно-рятувального загону, підполковника служби цивільного захиступожежний-рятувальник 1 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону, сержант служби цивільного захиступожежний-рятувальник 2 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону, прапорщика служби цивільного захистуНагороджено відзнакою «За відвагу в надзвичайній ситуації» водія-сапера відділення піротехнічних робіт групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУДСНС України у Волинській області, прапорщика служби цивільного захисту

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію