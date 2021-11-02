Лучанка виправдовувала дії Росії і публічно захоплювалася Путіним

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури слідчі УСБУ в області повідомили 32-річній жительці міста Луцька про підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікація її учасників.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Слідство встановило, що упродовж березня-травня 2022 року жінка, перебуваючи на території Польщі, поширювала у соцмережах дописи на підтримку російської агресії та антиукраїнські висловлювання, визнаючи при цьому своє захоплення Влолодимиром Путіним.Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.Триває досудове розслідування.Зауважимо, що, згідно із санкцією ч.2 ст. 386-2 КК України, покарання за такий злочин – до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.