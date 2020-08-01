На Шацьких озерах відпочивальники зможуть отримати повістки. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
На Шацьких озерах розпочався туристичний сезон, проте він різнитиметься від попередніх років. Окрім заборони на дискотеки, відвідувачі пляжів чоловічої статі призовного віку, можуть отримати військову повістку.
Про це повідомляє Конкурент TV, посилаючись на слова Шацького селищного голови Сергія Карпука.
Він зазначив, що в разі звернень на незадовільну поведінку молодиків, спільно з військкоматом надається правова оцінка дій.
Нагадаємо, що через повномасштабне російське вторгнення в Україні з 24-го лютого оголошена загальна військова мобілізація.
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Про це повідомляє Конкурент TV, посилаючись на слова Шацького селищного голови Сергія Карпука.
Він зазначив, що в разі звернень на незадовільну поведінку молодиків, спільно з військкоматом надається правова оцінка дій.
Нагадаємо, що через повномасштабне російське вторгнення в Україні з 24-го лютого оголошена загальна військова мобілізація.
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