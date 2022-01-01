17 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 17 червня, у США відзначають День яблучного штруделя, а віряни вшановують пам'ять святителя Митрофана.Сьогодні відзначають день народження представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Волинській області, колишній заступник голови Волинської облдержадміністрації(на фото), директор КП «Луцькреклама»Також день народження 17 червня у волинського педагога, заслуженого вчителя УкраїниВітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з ім’ям Северин.Зичимо міцного здоров’я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.- Не варто у цей день надто багато працювати, адже є шанси емоційного вигорання;- Не слід нині сваритися з рідними та близькими, адже помиритися буде не так уже й просто;- Не гоже цього дня давати у борг гроші, а також витрачатися на дурниці;- Не варто сьогодні зловживати алкоголем, а також їсти надто багато.