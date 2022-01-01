17 червня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 17 червня, у США відзначають День яблучного штруделя, а віряни вшановують пам'ять святителя Митрофана.
Сьогодні відзначають день народження представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Волинській області, колишній заступник голови Волинської облдержадміністрації Степан Родич (на фото), директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський.
Також день народження 17 червня у волинського педагога, заслуженого вчителя України Олесі Ковальчук.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з ім’ям Северин.
Зичимо міцного здоров’я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ-
- Не варто у цей день надто багато працювати, адже є шанси емоційного вигорання;
- Не слід нині сваритися з рідними та близькими, адже помиритися буде не так уже й просто;
- Не гоже цього дня давати у борг гроші, а також витрачатися на дурниці;
- Не варто сьогодні зловживати алкоголем, а також їсти надто багато.
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Сьогодні відзначають день народження представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Волинській області, колишній заступник голови Волинської облдержадміністрації Степан Родич (на фото), директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський.
Також день народження 17 червня у волинського педагога, заслуженого вчителя України Олесі Ковальчук.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з ім’ям Северин.
Зичимо міцного здоров’я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ-
- Не варто у цей день надто багато працювати, адже є шанси емоційного вигорання;
- Не слід нині сваритися з рідними та близькими, адже помиритися буде не так уже й просто;
- Не гоже цього дня давати у борг гроші, а також витрачатися на дурниці;
- Не варто сьогодні зловживати алкоголем, а також їсти надто багато.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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