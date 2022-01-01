21 червня а Волині: гортаючи календар

21 червня а Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 21 черваня - День літнього сонцестояння. В українців – вихідний. А у світі відзначають - Міжнародний день скейтбордингу.

Сьогодні відзначає день народження луцька художниця, яка працює у техніці гарячий батик, член Національної спілки художників України Тетяна Ядчук-Богомазова.

Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Василь та Костянтин. Зичимо усім міцного здоров’я, любові та достатку.

Що не можна і можна робити в літнє сонцестояння
Наші предки в цей день виконували певні ритуали для молодості і краси. Для цього з ранку вмиваються росою або річковою водою. У день літнього сонцестояння збирали цілющі трави, водили хороводи, запалювали високі багаття і плели вінки.

У цей день варто прокинутися якомога раніше, бажано ще на світанку. Щоб залучити позитивні емоції, слід вдягти помаранчевий, зелений і жовтий одяг. У день сонцестояння не можна сваритися, конфліктувати, лити сльози.

Минулого року у цей день мешканці Землі спостерігали кільцеподібне сонячне затемнення.

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