21 червня а Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 21 черваня - День літнього сонцестояння. В українців – вихідний. А у світі відзначають - Міжнародний день скейтбордингу.Сьогодні відзначає день народження луцька художниця, яка працює у техніці гарячий батик, член Національної спілки художників УкраїниВітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Василь та Костянтин. Зичимо усім міцного здоров’я, любові та достатку.Наші предки в цей день виконували певні ритуали для молодості і краси. Для цього з ранку вмиваються росою або річковою водою. У день літнього сонцестояння збирали цілющі трави, водили хороводи, запалювали високі багаття і плели вінки.У цей день варто прокинутися якомога раніше, бажано ще на світанку. Щоб залучити позитивні емоції, слід вдягти помаранчевий, зелений і жовтий одяг. У день сонцестояння не можна сваритися, конфліктувати, лити сльози.Минулого року у цей день мешканці Землі спостерігали кільцеподібне сонячне затемнення.