Росія обстріляла Харківщину: троє загиблих
Сьогодні, 11:42
Минулої доби окупанти обстріляли чотири райони Харкова, а також населені пункти області. Знову є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 21 червня.
Так, протягом доби ворог обстрілював Київський, Індустріальний, Салтівський та Немишлянський райони Харкова.
«Вночі у Київському районі Харкова внаслідок російських ударів було суттєво пошкоджено будівлю одного з освітніх закладів – приміщення зруйновано на 40%», - написав він.
У Салтівському районі обстріляли транспортне підприємство – виникла пожежа, один працівник отримав поранення.
На Ізюмщині продовжується ліквідація пожежі на газопереробному підприємстві, що викликали обстріли окупантів.
За даними голови ОДА, в області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. За добу троє загиблих та семеро поранених.
У районі Ізюма продовжуються бої, українські захисники відбивають атаки ворога та надійно утримують свої позиції, зазначив Синєгубов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 21 червня.
Так, протягом доби ворог обстрілював Київський, Індустріальний, Салтівський та Немишлянський райони Харкова.
«Вночі у Київському районі Харкова внаслідок російських ударів було суттєво пошкоджено будівлю одного з освітніх закладів – приміщення зруйновано на 40%», - написав він.
У Салтівському районі обстріляли транспортне підприємство – виникла пожежа, один працівник отримав поранення.
На Ізюмщині продовжується ліквідація пожежі на газопереробному підприємстві, що викликали обстріли окупантів.
За даними голови ОДА, в області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. За добу троє загиблих та семеро поранених.
У районі Ізюма продовжуються бої, українські захисники відбивають атаки ворога та надійно утримують свої позиції, зазначив Синєгубов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Верховна Рада скасувала нульове розмитнення авто
Сьогодні, 11:50
Мультфільми: яка їхня роль для розваг і розвитку дітей*
Сьогодні, 11:49
Росія обстріляла Харківщину: троє загиблих
Сьогодні, 11:42
З Луцька відправили черговий вантаж волинській бригаді. ВІДЕО
Сьогодні, 11:28
Медіа