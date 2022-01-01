Росія обстріляла Харківщину: троє загиблих

Минулої доби окупанти обстріляли чотири райони Харкова, а також населені пункти області. Знову є загиблі та поранені.Про це повідомив голова Харківської ОВАу Telegram у вівторок, 21 червня.Так, протягом доби ворог обстрілював Київський, Індустріальний, Салтівський та Немишлянський райони Харкова.«Вночі у Київському районі Харкова внаслідок російських ударів було суттєво пошкоджено будівлю одного з освітніх закладів – приміщення зруйновано на 40%», - написав він.У Салтівському районі обстріляли транспортне підприємство – виникла пожежа, один працівник отримав поранення.На Ізюмщині продовжується ліквідація пожежі на газопереробному підприємстві, що викликали обстріли окупантів.За даними голови ОДА, в області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. За добу троє загиблих та семеро поранених.У районі Ізюма продовжуються бої, українські захисники відбивають атаки ворога та надійно утримують свої позиції, зазначив Синєгубов.