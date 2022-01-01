Росія обстріляла Харківщину: троє загиблих

Росія обстріляла Харківщину: троє загиблих
Минулої доби окупанти обстріляли чотири райони Харкова, а також населені пункти області. Знову є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 21 червня.

Так, протягом доби ворог обстрілював Київський, Індустріальний, Салтівський та Немишлянський райони Харкова.

«Вночі у Київському районі Харкова внаслідок російських ударів було суттєво пошкоджено будівлю одного з освітніх закладів – приміщення зруйновано на 40%», - написав він.

У Салтівському районі обстріляли транспортне підприємство – виникла пожежа, один працівник отримав поранення.

На Ізюмщині продовжується ліквідація пожежі на газопереробному підприємстві, що викликали обстріли окупантів.

За даними голови ОДА, в області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. За добу троє загиблих та семеро поранених.

У районі Ізюма продовжуються бої, українські захисники відбивають атаки ворога та надійно утримують свої позиції, зазначив Синєгубов.

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Теги: Росія, Харківщина
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