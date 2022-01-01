На кордоні в Брестській та Гомельській областях перебуває до 4 тисяч білоруських військових, – Міноборони





Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, пише



«На кордоні в Брестській та Гомельській областях зараз до семи білоруських батальйонів. Це 3,5-4 тис. особового складу. Але там є і російські війська. Не скажу їх кількості, але є низка населених пунктів, де вони розквартовані. Враховуючи те, що сьогодні білоруська сторона надає Росії всю логістику, цілком можливий варіант, що росіяни зможуть досить швидко перекинути на територію Білорусі якісь додаткові резерви і, можливо, підготувати наступ, але до цього треба готуватися», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Мотузяник наголошує, що загроза з боку Білорусі нікуди не зникала. Але для того, щоб зробити з її боку наступ, як пояснює речник Міноборони України, потрібно створити потужне наступальне угруповання – зараз воно не спостерігається.



«Але дії Росії, зокрема і білоруської армії, змушують тримати там війська. Це така російська тактика. Основний удар – Донеччина і Луганщина, а решта – постійні обстріли, відволікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів. У такий спосіб вони змушують нас тримати там війська», – пояснив він.



Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні до України.



При цьому Білорусь надала Росії можливість наступати на Україну зі своєї території в ході повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого.



Попри те, що українські війська звільнили північ країни від загарбників, регулярно повідомляється про загрозу ракетних та авіаційних ударів з боку Білорусі.

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