Лучани вимагають заборонити використання російської мови у публічному просторі

Андрій Тимчук, просять депутатів міської ради підготувати звернення до Верховної Ради України з приводу заходів, спрямованих на захист української ідентичності та проголосувати за нього.



Відповідне звернення на Богдан Жишко та Сергій Тимчук.



«24 лютого 2022 року РФ розпочала так звану «спецоперацію», яка насправді є окупаційною війною, спрямованою на загарбання території України. Ворог проголосив, що його метою є денацифікація - знищення української ідентичності шляхом заміни її російською. Такий процес ще можна назвати примусовою асиміляцією. Як вони застосовують примус, ми побачили після звільнення окупованих територій, коли увесь світ зараз жахається звірствами, які чинилися в Бучі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах України», - йдеться в петиції.



За словами авторів, факторами примусової асиміляції/денацифікації є все те російське, що народ чує і бачить навколо себе: пісні, мова, газети, книги, кіно, інтернет, обслуговування покупців на ринку, театр, мова викладання в навчальних закладах тощо.



При цьому, додають, національна мова потрапляє під заборону й висміювання, національні організації проголошуються «екстремістськими» і їхні члени переслідуються так, як зараз є у РФ, а при союзі було й у нас.



«Росія прямо проголосила, що метою війни є знищення українців, нашого національного духу. А що ж ми? Увесь світ із захопленням та подивом спостерігає, як український народ впевнено на війні нищить ворога. Ми не хочемо тримати на своїй землі імперських «скрєпів» - позбуваємося топонімів та відмовляємося від вивчення їхніх класиків. І нащось бережемо «язик», - пишуть автори.



Вони вважають, що денацифікація, цілковите винищення української ідентичності потрібне Москві для остаточної окупації України.

За їх словами, фактори, які сприяють змосковщенню українців, становлять загрозу державній безпеці.



«Ми вже переросли «нерішучість підліткового періоду» і мусимо прибрати з публічного простору України державну мову РФ. Адже це війна за наше право БУТИ, і все, що знищує нас, має вилучатися з України! Якщо у когось є сумніви щодо намірів окупантів, то подивіться, як на окупованих територіях навчання стало російськомовним, українська зникла з офіційного діловодства, преси, театрів та етеру, знищуються книги та підручники українською, встановлюються радянські пам'ятники та символи», - йдеться у петиції.



Тому автори вимагають заборони на використання в публічному просторі російської мови.



"Більше нічого російською в теле- та радіопередачах, на концертах і від вуличних музикантів, в магазинах і на ринках, у кафе та у транспорті. Вилучити російську з освітнього процесу. Налагодити контроль, реагування на звернення громадян та відповідальність за недотримання цих норм. Порушникам передбачити вагоме покарання!" - додають лучани.



Нагадаємо,





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