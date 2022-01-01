Полонений пілот-«вагнерівець» розповів, як скидав бомби на Україну та скільки за це платить Росія, – СБУ
Сьогодні, 13:10
Пілот-найманець із ПВК «Вагнер» встиг повоювати лише три дні та був збитий українськими захисниками з ПЗРК «Ігла».
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Перший бойовий виліт рашист здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні.
Тепер він розповідає СБУ про те, як скидав бомби на Україну. При цьому, намагається виправдовуватись і каже, що йшлося лише про «нанесение ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника».
Однак коли побачив на відео результати ударів РФ по мирним населеним пунктам, самовпевненість окупанта кудись зникла і він «раптово» усвідомив, що це «не правильная, не нужная война».
Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день.
Зізнається, що крім нього на російських винищувачах вартістю понад 10 млн. доларів США літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики зс РФ.
Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси за кількість та «результативність» вильотів.
Основною метою свого перебування в Україні цей пілот вважав «задачу… по оказанию помощи республикам Донбасса», а бойові вильоти – «частными задачами».
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Перший бойовий виліт рашист здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні.
Тепер він розповідає СБУ про те, як скидав бомби на Україну. При цьому, намагається виправдовуватись і каже, що йшлося лише про «нанесение ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника».
Однак коли побачив на відео результати ударів РФ по мирним населеним пунктам, самовпевненість окупанта кудись зникла і він «раптово» усвідомив, що це «не правильная, не нужная война».
Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день.
Зізнається, що крім нього на російських винищувачах вартістю понад 10 млн. доларів США літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики зс РФ.
Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси за кількість та «результативність» вильотів.
Основною метою свого перебування в Україні цей пілот вважав «задачу… по оказанию помощи республикам Донбасса», а бойові вильоти – «частными задачами».
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