З'явився бот, що моніторить наявність бензину на АЗС





Створила бот українська IT-компанія (команда розробки Gravitec.net та Piar.io), пише



Щоб почати користуватися VSU bot, потрібно внести дані для постійного моніторингу (тип пального, місто, локацію), і як тільки з'являється інформація по запиту, бот відправляє оповіщення.



Крім того, сам автомобіліст може внести інформацію про наявність палива: місто, заправка та її точна адреса визначаються автоматично – користувачеві потрібно лише вибирати тип пального, ціну та довжину черги. Після обробки інформації бот додасть її до Telegram-каналу.



Щоб розпочати моніторинг пального:



- потрібно перейти за посиланням



- натиснути кнопку «Моніторинг»



- слідувати підказкам робота



Щоб повідомити про наявність пального на АЗС:



- потрібно перейти за посиланням



- натиснути кнопку «Повідомити про пальне»



- слідувати підказкам робота.





Найближчим часом функціонал розширять: за словами розробників, будуть додані персональні фільтри по окремих ділянках міста, а також підписка оновлення даних конкретних АЗС, з'явиться інформація про статус «паливо закінчилося».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з'явився Telegram-бот, який моніторить наявність пального на АЗС по всіх містах та сповіщає користувача про зміни. Бот одночасно збирає інформацію як від АЗС, так і від автомобілістів.Створила бот українська IT-компанія (команда розробки Gravitec.net та Piar.io), пише Слово і Діло. Щоб почати користуватися VSU bot, потрібно внести дані для постійного моніторингу (тип пального, місто, локацію), і як тільки з'являється інформація по запиту, бот відправляє оповіщення.Крім того, сам автомобіліст може внести інформацію про наявність палива: місто, заправка та її точна адреса визначаються автоматично – користувачеві потрібно лише вибирати тип пального, ціну та довжину черги. Після обробки інформації бот додасть її до Telegram-каналу.- потрібно перейти за посиланням- натиснути кнопку «Моніторинг»- слідувати підказкам робота- потрібно перейти за посиланням- натиснути кнопку «Повідомити про пальне»- слідувати підказкам робота.Найближчим часом функціонал розширять: за словами розробників, будуть додані персональні фільтри по окремих ділянках міста, а також підписка оновлення даних конкретних АЗС, з'явиться інформація про статус «паливо закінчилося».

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