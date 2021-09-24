З'явився бот, що моніторить наявність бензину на АЗС

З'явився бот, що моніторить наявність бензину на АЗС
В Україні з'явився Telegram-бот, який моніторить наявність пального на АЗС по всіх містах та сповіщає користувача про зміни. Бот одночасно збирає інформацію як від АЗС, так і від автомобілістів.

Створила бот українська IT-компанія (команда розробки Gravitec.net та Piar.io), пише Слово і Діло.

Щоб почати користуватися VSU bot, потрібно внести дані для постійного моніторингу (тип пального, місто, локацію), і як тільки з'являється інформація по запиту, бот відправляє оповіщення.

Крім того, сам автомобіліст може внести інформацію про наявність палива: місто, заправка та її точна адреса визначаються автоматично – користувачеві потрібно лише вибирати тип пального, ціну та довжину черги. Після обробки інформації бот додасть її до Telegram-каналу.

Щоб розпочати моніторинг пального:

- потрібно перейти за посиланням

- натиснути кнопку «Моніторинг»

- слідувати підказкам робота

Щоб повідомити про наявність пального на АЗС:

- потрібно перейти за посиланням

- натиснути кнопку «Повідомити про пальне»

- слідувати підказкам робота.
З'явився бот, що моніторить наявність бензину на АЗС


Найближчим часом функціонал розширять: за словами розробників, будуть додані персональні фільтри по окремих ділянках міста, а також підписка оновлення даних конкретних АЗС, з'явиться інформація про статус «паливо закінчилося».

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Теги: бот, бензин, АЗС
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