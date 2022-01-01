Україна повернула 35 полеглих захисників





Про це



Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.



Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників.Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

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