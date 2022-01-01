Україна повернула 35 полеглих захисників

Україна повернула 35 полеглих захисників
В Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників.

Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

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Теги: полеглі захисники, повернули тіла
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