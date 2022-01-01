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17-літнім юнаком захищав Грузію, тепер – Україну: історія бійця тероборони Волині

17-літнім юнаком захищав Грузію, тепер – Україну: історія бійця тероборони Волині
У 100-ій Окремій Бригаді Територіальної Оборони Волині служить 30-річний Георгій Кірія з позивним «Гурген».

Про це повідомили на сторінці бригади.

«Вдома я б просто не всидів! Ми – грузини та українці – понад усе любимо свободу! А росіян я ненавиджу: бо бачив, які звірства вони чинили у Грузії 2008-го – і знаю, які звірства вони чинять нині в Україні!», – емоційно каже народжений у Кутаїсі боєць 100 ОБрТрО Георгій Кірія з позивним «Гурген».

Під час російської агресії 2008 року він пішов захищати Грузію 17-літнім юнаком.

10 років потому – 2018-го – уже змужнілий юнак приїхав на Волинь провідати дядька й тітку, які давно перебралися в Україну. І… залишився, зустрівши волинянку Інну, яка невдовзі стала його дружиною!

Георгій давно подав документи на одержання українського громадянства, та станом на 24 лютого 2022-го «тризубого» паспорта ще так і не одержав. Проте, це не завадило йому у перший день війни нашвидкоруч зібрати наплічник, обійняти дружину і трирічного сина Артема і вирушити до військкомату – захищати тепер уже рідну Україну.

«Тоді – 2008-го – я не міг багато зробити. Бо був ще надто молодим і «зеленим» солдатом. Нині ж у мене вже набагато більше життєвого досвіду – тож зможу зробити набагато більше», – впевнено каже «Гурген».

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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