Через значні втрати у війні окупанти проводять кадрові ротації у Росгвардії, – розвідка





Про це



Генерал-лейтенанта Сергія Власенка усунуто з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ Росгвардії.



Генерал-лейтенанта Анатолія Малікова призначено на керівну посаду в північнокавказькому окрузі військ росгвардії. Досі Маліков займав посаду начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт федеральної служби військ Росгвардії.



Останні кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У федеральній службі військ росгвардії відбулись кадрові зміни.Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.Генерал-лейтенантаусунуто з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ Росгвардії.Генерал-лейтенантапризначено на керівну посаду в північнокавказькому окрузі військ росгвардії. Досі Маліков займав посаду начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт федеральної служби військ Росгвардії.Останні кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки.

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