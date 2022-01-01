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Через значні втрати у війні окупанти проводять кадрові ротації у Росгвардії, – розвідка

Через значні втрати у війні окупанти проводять кадрові ротації у Росгвардії, – розвідка
У федеральній службі військ росгвардії відбулись кадрові зміни.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Генерал-лейтенанта Сергія Власенка усунуто з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ Росгвардії.

Генерал-лейтенанта Анатолія Малікова призначено на керівну посаду в північнокавказькому окрузі військ росгвардії. Досі Маліков займав посаду начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт федеральної служби військ Росгвардії.

Останні кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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