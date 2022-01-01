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Росіяни знову обстрілюють житлові райони Харкова: сім людей поранені

Росіяни знову обстрілюють житлові райони Харкова: сім людей поранені
Росія 21 червня обстріляла житлові райони Харкова.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення. Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними - 7 постраждалих цивільних. Дані оновлюються. Просимо харків’ян бути максимально обережними, без необхідності не перебувайте на вулицях - зараз це вкрай небезпечно",-йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників.

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Теги: Росія, Україна, війна
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