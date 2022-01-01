Росіяни знову обстрілюють житлові райони Харкова: сім людей поранені





Про це Олег Синєгубов.



"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення. Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними - 7 постраждалих цивільних. Дані оновлюються. Просимо харків’ян бути максимально обережними, без необхідності не перебувайте на вулицях - зараз це вкрай небезпечно",-йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що в Запорізькій області



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія 21 червня обстріляла житлові райони Харкова.Про це повідомив голова обласної військової адміністрації"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення. Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними - 7 постраждалих цивільних. Дані оновлюються. Просимо харків’ян бути максимально обережними, без необхідності не перебувайте на вулицях - зараз це вкрай небезпечно",-йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що в Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців . Україна повернула тіла 35 своїх захисників.

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