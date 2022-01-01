Росіяни знову обстрілюють житлові райони Харкова: сім людей поранені
Сьогодні, 14:45
Росія 21 червня обстріляла житлові райони Харкова.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення. Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними - 7 постраждалих цивільних. Дані оновлюються. Просимо харків’ян бути максимально обережними, без необхідності не перебувайте на вулицях - зараз це вкрай небезпечно",-йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників.
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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення. Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними - 7 постраждалих цивільних. Дані оновлюються. Просимо харків’ян бути максимально обережними, без необхідності не перебувайте на вулицях - зараз це вкрай небезпечно",-йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників.
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