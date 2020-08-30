Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки





Про це повідомляє



Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.



Так, Німеччина надасть Україні:



- 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини;

- 54 бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, переобладнання фінансує Німеччина);

- 30 зенітних танків GEPARD, включаючи близько 6 тисяч зенітних боєприпасів;

- систему протиповітряної оборони IRIS-T;

- три реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами.



Крім того, Берлін відправить Києву у вигляді військової допомоги:



- 10 тисяч артилерійських боєприпасів;

- 53 тисячі зенітних боєприпасів;

- 5,8 млн патронів для ручної вогнепальної зброї;

- 5 тисяч бойових шоломів;

- 100 тисяч аптечок першої допомоги;

- 8 мобільних наземних радарів і тепловізійних пристроїв;

- 8 розвідувальних безпілотників;

- 10 захищених автомобілів;

- 7 глушників;

- 8 електронні засоби захисту від безпілотників;

- 4 мобільних, дистанційно керованих і захищених пристроїв розмінування;

- 65 холодильників для медичного приладдя;

- 1 пункт дезактивації транспортних засобів;

- 100 автоинʼєкторів;

- 14 датчиків і глушилок для захисту від безпілотників;

- 10 безпілотних гармат;

- 32 розвідувальних безпілотники;

- радар артилерійського супроводу COBRA;

- 80 пікапів Toyota;

- 22 вантажівки.



У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Німеччини оприлюднив повний список озброєння, яке буде надано Україні в рамках військової допомоги.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.Так, Німеччина надасть Україні:- 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини;- 54 бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, переобладнання фінансує Німеччина);- 30 зенітних танків GEPARD, включаючи близько 6 тисяч зенітних боєприпасів;- систему протиповітряної оборони IRIS-T;- три реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами.Крім того, Берлін відправить Києву у вигляді військової допомоги:- 10 тисяч артилерійських боєприпасів;- 53 тисячі зенітних боєприпасів;- 5,8 млн патронів для ручної вогнепальної зброї;- 5 тисяч бойових шоломів;- 100 тисяч аптечок першої допомоги;- 8 мобільних наземних радарів і тепловізійних пристроїв;- 8 розвідувальних безпілотників;- 10 захищених автомобілів;- 7 глушників;- 8 електронні засоби захисту від безпілотників;- 4 мобільних, дистанційно керованих і захищених пристроїв розмінування;- 65 холодильників для медичного приладдя;- 1 пункт дезактивації транспортних засобів;- 100 автоинʼєкторів;- 14 датчиків і глушилок для захисту від безпілотників;- 10 безпілотних гармат;- 32 розвідувальних безпілотники;- радар артилерійського супроводу COBRA;- 80 пікапів Toyota;- 22 вантажівки.У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

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