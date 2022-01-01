На Київщині знайшли 1333 закатованих росіянами українців

На Київщині знайшли 1333 закатованих росіянами українців
У Київській області триває пошук та ідентифікація загиблих мирних мешканців після російської окупації. Дані щодо вбитих змінюються мало не щодня.

Про це пише 24 канал.

Станом на 21 червня в Київській області виявлено тіла 1333 вбитих цивільних мешканців. Такі дані навів начальник головного управління поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На сьогодні ми маємо 1333 тіла загиблих українців, які вже оглянуті слідчими та передані до відповідних судово-медичних установ. Здебільшого, це більше 50% людей, які вбиті саме стрілецькою зброєю – пістолет, автомат або кулемет", – розповів Андрій Нєбитов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: закатовані українці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Київщині знайшли 1333 закатованих росіянами українців
Сьогодні, 13:25
Полонений пілот-«вагнерівець» розповів, як скидав бомби на Україну та скільки за це платить Росія, – СБУ
Сьогодні, 13:10
Лучани вимагають заборонити використання російської мови у публічному просторі
Сьогодні, 13:06
У яких умовах в Україні утримують російських військовополонених
Сьогодні, 12:56
На кордоні в Брестській та Гомельській областях перебуває до 4 тисяч білоруських військових, – Міноборони
Сьогодні, 12:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Київщині знайшли 1333 закатованих росіянами українців
Сьогодні, 13:25
 0
Полонений пілот-«вагнерівець» розповів, як скидав бомби на Україну та скільки за це платить Росія, – СБУ
Сьогодні, 13:10
 0
Лучани вимагають заборонити використання російської мови у публічному просторі
Сьогодні, 13:06
 0
У яких умовах в Україні утримують російських військовополонених
Сьогодні, 12:56
 0
На кордоні в Брестській та Гомельській областях перебуває до 4 тисяч білоруських військових, – Міноборони
Сьогодні, 12:42
 0
Медіа
відео
1/8