На Київщині знайшли 1333 закатованих росіянами українців





Про це пише



Станом на 21 червня в Київській області виявлено тіла 1333 вбитих цивільних мешканців. Такі дані навів начальник головного управління поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону "Єдині новини".



"На сьогодні ми маємо 1333 тіла загиблих українців, які вже оглянуті слідчими та передані до відповідних судово-медичних установ. Здебільшого, це більше 50% людей, які вбиті саме стрілецькою зброєю – пістолет, автомат або кулемет", – розповів Андрій Нєбитов.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Київській області триває пошук та ідентифікація загиблих мирних мешканців після російської окупації. Дані щодо вбитих змінюються мало не щодня.Про це пише 24 канал. Станом на 21 червня в Київській області виявлено тіла 1333 вбитих цивільних мешканців. Такі дані навів начальник головного управління поліції Київської областів ефірі телемарафону "Єдині новини"."На сьогодні ми маємо 1333 тіла загиблих українців, які вже оглянуті слідчими та передані до відповідних судово-медичних установ. Здебільшого, це більше 50% людей, які вбиті саме стрілецькою зброєю – пістолет, автомат або кулемет", – розповів Андрій Нєбитов.

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