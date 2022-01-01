На Київщині знайшли 1333 закатованих росіянами українців
Сьогодні, 13:25
У Київській області триває пошук та ідентифікація загиблих мирних мешканців після російської окупації. Дані щодо вбитих змінюються мало не щодня.
Про це пише 24 канал.
Станом на 21 червня в Київській області виявлено тіла 1333 вбитих цивільних мешканців. Такі дані навів начальник головного управління поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"На сьогодні ми маємо 1333 тіла загиблих українців, які вже оглянуті слідчими та передані до відповідних судово-медичних установ. Здебільшого, це більше 50% людей, які вбиті саме стрілецькою зброєю – пістолет, автомат або кулемет", – розповів Андрій Нєбитов.
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Про це пише 24 канал.
Станом на 21 червня в Київській області виявлено тіла 1333 вбитих цивільних мешканців. Такі дані навів начальник головного управління поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"На сьогодні ми маємо 1333 тіла загиблих українців, які вже оглянуті слідчими та передані до відповідних судово-медичних установ. Здебільшого, це більше 50% людей, які вбиті саме стрілецькою зброєю – пістолет, автомат або кулемет", – розповів Андрій Нєбитов.
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