Алкоголь у 13 разів перевищував норму: на Волині затримали п'яного водія

Алкоголь у 13 разів перевищував норму: на Волині затримали п'яного водія
Сьогодні, 21 червня, під час несення служби на автодорозі Н-22 у селі Струмівка патрульні зупинили за перевищення швидкості автомобіль Peugeot 307.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

У салоні авто був ще один пасажир. Під час спілкування з 33-річним керманичем, охоронці порядку виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння показав результат у 2,62 проміле, що в 13 разів перевищує допустиму норму.

У результаті на порушника патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, водій, порушник, перевищення швидкості
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