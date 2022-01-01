Українців попередили про ризик провокацій росіян завтра, 22 червня





Про це



"22 червня в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни. У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій з боку окупаційних військ Росії з можливими ракетними обстрілами", - йдеться в повідомленні.



У ЦПД закликали:



- утримуватися від перебування в місцях масового скупчення населення;

- у разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати в найближче бомбосховище або укриття;

- у приміщеннях пам'ятати про правило двох стін і двох виходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 22 червня, в Україні відзначається День скорботи і пам'яті жертв німецько-радянської війни. У зв'язку з цим завтра можливі провокації з боку окупантів під час пам'ятних заходів.Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Telegram."22 червня в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни. У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій з боку окупаційних військ Росії з можливими ракетними обстрілами", - йдеться в повідомленні.У ЦПД закликали:- утримуватися від перебування в місцях масового скупчення населення;- у разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати в найближче бомбосховище або укриття;- у приміщеннях пам'ятати про правило двох стін і двох виходів.

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