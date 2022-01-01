Українців попередили про ризик провокацій росіян завтра, 22 червня
Сьогодні, 16:30
У середу, 22 червня, в Україні відзначається День скорботи і пам'яті жертв німецько-радянської війни. У зв'язку з цим завтра можливі провокації з боку окупантів під час пам'ятних заходів.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Telegram.
"22 червня в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни. У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій з боку окупаційних військ Росії з можливими ракетними обстрілами", - йдеться в повідомленні.
У ЦПД закликали:
- утримуватися від перебування в місцях масового скупчення населення;
- у разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати в найближче бомбосховище або укриття;
- у приміщеннях пам'ятати про правило двох стін і двох виходів.
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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Telegram.
"22 червня в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни. У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій з боку окупаційних військ Росії з можливими ракетними обстрілами", - йдеться в повідомленні.
У ЦПД закликали:
- утримуватися від перебування в місцях масового скупчення населення;
- у разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати в найближче бомбосховище або укриття;
- у приміщеннях пам'ятати про правило двох стін і двох виходів.
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