 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Німецькі самохідні гаубиці вже на фронті, – Резніков

Німецькі самохідні гаубиці вже на фронті, – Резніков
Перші німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 вже перебувають на фронті.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"В українській артилерійській родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами.
Важливо. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього «клубу найкращих» долучився й Ph2000", - йдеться в повідомленні.

Резніков подякував німецьким партнерам за підтримку і заявив, що Україна очікує на збільшення допомоги.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Через значні втрати у війні окупанти проводять кадрові ротації у Росгвардії, – розвідка
Сьогодні, 15:59
17-літнім юнаком захищав Грузію, тепер – Україну: історія бійця тероборони Волині
Сьогодні, 15:21
Росіяни знову обстрілюють житлові райони Харкова: сім людей поранені
Сьогодні, 14:45
Полонений пілот-«вагнерівець» розповів, як скидав бомби на Україну та скільки за це платить Росія, – СБУ
Сьогодні, 13:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фільм волинського школяра здобув почесну відзнаку на всесвітньому конкурсі у Нью-Йорку
Сьогодні, 17:20
Волинянин за викрадення автомобіля отримав понад 7 років тюрми
Сьогодні, 17:15
Німецькі самохідні гаубиці вже на фронті, – Резніков
Сьогодні, 17:05
Українців попередили про ризик провокацій росіян завтра, 22 червня
Сьогодні, 16:30
Зеленський запросив Орбана в Україну
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
Через значні втрати у війні окупанти проводять кадрові ротації у Росгвардії, – розвідка Через значні втрати у війні окупанти проводять кадрові ротації у Росгвардії, – розвідка
Сьогодні, 15:59
17-літнім юнаком захищав Грузію, тепер – Україну: історія бійця тероборони Волині 17-літнім юнаком захищав Грузію, тепер – Україну: історія бійця тероборони Волині
Сьогодні, 15:21
Росіяни знову обстрілюють житлові райони Харкова: сім людей поранені Росіяни знову обстрілюють житлові райони Харкова: сім людей поранені
Сьогодні, 14:45
Полонений пілот-«вагнерівець» розповів, як скидав бомби на Україну та скільки за це платить Росія, – СБУ Полонений пілот-«вагнерівець» розповів, як скидав бомби на Україну та скільки за це платить Росія, – СБУ
Сьогодні, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині запрацювали пришкільні табори. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
 0
На Волині підтвердили чотири випадки хвороби Лайма через укуси кліщів
Сьогодні, 17:35
 0
Фільм волинського школяра здобув почесну відзнаку на всесвітньому конкурсі у Нью-Йорку
Сьогодні, 17:20
 0
Волинянин за викрадення автомобіля отримав понад 7 років тюрми
Сьогодні, 17:15
 0
Німецькі самохідні гаубиці вже на фронті, – Резніков
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8