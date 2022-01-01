Німецькі самохідні гаубиці вже на фронті, – Резніков





Про це Олексій Резніков.



"В українській артилерійській родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами.

Важливо. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього «клубу найкращих» долучився й Ph2000", - йдеться в повідомленні.



Резніков подякував німецьким партнерам за підтримку і заявив, що Україна очікує на збільшення допомоги.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перші німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 вже перебувають на фронті.Про це повідомив міністр оборони України"В українській артилерійській родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами.Важливо. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього «клубу найкращих» долучився й Ph2000", - йдеться в повідомленні.Резніков подякував німецьким партнерам за підтримку і заявив, що Україна очікує на збільшення допомоги.

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