Німецькі самохідні гаубиці вже на фронті, – Резніков
Сьогодні, 17:05
Перші німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 вже перебувають на фронті.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"В українській артилерійській родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами.
Важливо. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього «клубу найкращих» долучився й Ph2000", - йдеться в повідомленні.
Резніков подякував німецьким партнерам за підтримку і заявив, що Україна очікує на збільшення допомоги.
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Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"В українській артилерійській родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами.
Важливо. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього «клубу найкращих» долучився й Ph2000", - йдеться в повідомленні.
Резніков подякував німецьким партнерам за підтримку і заявив, що Україна очікує на збільшення допомоги.
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