Фільм волинського школяра здобув почесну відзнаку на всесвітньому конкурсі у Нью-Йорку

Фільм волинського школяра здобув почесну відзнаку на всесвітньому конкурсі у Нью-Йорку
Фільм старовижівського школяра Романа Коваля про річку Вижівку представили на конкурсі у Нью-Йорку.

Про це написав журналіст Юрій Коваль на своїй сторінці у фейсбуці.

Роман Коваль, учень Старовижівського ліцею Старовижівської селищної ради, здобув почесну нагороду в категорії «Документальний короткий фільм» (наукова керівниця − Оксана Коваль).

«Приємно було представляти не просто наше селище, а й усю Україну на конкурсі такого рівня», − зазначив Юрій Коваль.

Олімпіада геніїв – це найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування у світі, який щорічно проводять у США.


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Теги: школяр, Волинь, фільм, відзнака
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