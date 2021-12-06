Фільм волинського школяра здобув почесну відзнаку на всесвітньому конкурсі у Нью-Йорку
Сьогодні, 17:20
Фільм старовижівського школяра Романа Коваля про річку Вижівку представили на конкурсі у Нью-Йорку.
Про це написав журналіст Юрій Коваль на своїй сторінці у фейсбуці.
Роман Коваль, учень Старовижівського ліцею Старовижівської селищної ради, здобув почесну нагороду в категорії «Документальний короткий фільм» (наукова керівниця − Оксана Коваль).
«Приємно було представляти не просто наше селище, а й усю Україну на конкурсі такого рівня», − зазначив Юрій Коваль.
Олімпіада геніїв – це найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування у світі, який щорічно проводять у США.
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Про це написав журналіст Юрій Коваль на своїй сторінці у фейсбуці.
Роман Коваль, учень Старовижівського ліцею Старовижівської селищної ради, здобув почесну нагороду в категорії «Документальний короткий фільм» (наукова керівниця − Оксана Коваль).
«Приємно було представляти не просто наше селище, а й усю Україну на конкурсі такого рівня», − зазначив Юрій Коваль.
Олімпіада геніїв – це найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування у світі, який щорічно проводять у США.
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