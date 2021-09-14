На Волині підтвердили чотири випадки хвороби Лайма через укуси кліщів





Про це Валентина Хомутінкіна.



Підтверджені випадки, каже фахівчиня, зафіксували у Підгайцівській, Маневицькій та Ківерцівській територіальних громадах.



Окрім вже підтверджених випадків, епідеміологи також виявили чотири підозри на хворобу Лайма, з яких одна – в дитини, у Головненській, Городищенській, Ківерцівській та Колківській громадах.



В більшості випадків, каже Валентина Хомутінкіна, укуси кліщів недужі отримали на території лісів, парків і відпочинкових зон, на дачних масивах та присадибних ділянках.



"Період активності кліщів триває. На початку весни звернень та укусів було значно менше, на сьогодні щотижнево 25-30 звернень із укусами кліщів. А ще є люди, які не звертаються", – говорить епідеміологиня.



Упродовж 13-19 червня в області зареєстрували 26 випадків укусів кліщами волинян. Загалом цьогоріч у волинські медзаклади звернулися понад 200 людей з приводу укусів, із яких 50 – діти.



"Наші фахівці проводять моніторинг досліджень кліщів, то в цьому році вже дослідили близько 1 700 кліщів, де в 9 % виявлено клітини, подібні до борелій, які є збудником хвороби Лайма. Також в нашу лабораторію звертаються люди, які приносять кліщі, аби перевірити на зараженість", – каже фахівчиня.



З її слів, кожен третій кліщ, який досліджували у лабораторії, виявився зараженим бореліями.



Як зазначила завідувачка відділу епідеміологічного нагляду Волинського центру контролю та профілактики хвороб, у разі укусу кліщем або виявленого кліща на тілі слід неодмінно звертатися за медичною допомогою. Додає: кожного кліща слід розцінювати як потенційно небезпечного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області від початку сезону активності кліщів зареєстрували чотири випадки бореліозу (хвороби Лайма).Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу епідеміологічного нагляду Волинського центру контролю та профілактики хворобПідтверджені випадки, каже фахівчиня, зафіксували у Підгайцівській, Маневицькій та Ківерцівській територіальних громадах.Окрім вже підтверджених випадків, епідеміологи також виявили чотири підозри на хворобу Лайма, з яких одна – в дитини, у Головненській, Городищенській, Ківерцівській та Колківській громадах.В більшості випадків, каже Валентина Хомутінкіна, укуси кліщів недужі отримали на території лісів, парків і відпочинкових зон, на дачних масивах та присадибних ділянках."Період активності кліщів триває. На початку весни звернень та укусів було значно менше, на сьогодні щотижнево 25-30 звернень із укусами кліщів. А ще є люди, які не звертаються", – говорить епідеміологиня.Упродовж 13-19 червня в області зареєстрували 26 випадків укусів кліщами волинян. Загалом цьогоріч у волинські медзаклади звернулися понад 200 людей з приводу укусів, із яких 50 – діти."Наші фахівці проводять моніторинг досліджень кліщів, то в цьому році вже дослідили близько 1 700 кліщів, де в 9 % виявлено клітини, подібні до борелій, які є збудником хвороби Лайма. Також в нашу лабораторію звертаються люди, які приносять кліщі, аби перевірити на зараженість", – каже фахівчиня.З її слів, кожен третій кліщ, який досліджували у лабораторії, виявився зараженим бореліями.Як зазначила завідувачка відділу епідеміологічного нагляду Волинського центру контролю та профілактики хвороб, у разі укусу кліщем або виявленого кліща на тілі слід неодмінно звертатися за медичною допомогою. Додає: кожного кліща слід розцінювати як потенційно небезпечного.

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