На Волині підтвердили чотири випадки хвороби Лайма через укуси кліщів
Сьогодні, 17:35
У Волинській області від початку сезону активності кліщів зареєстрували чотири випадки бореліозу (хвороби Лайма).
Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу епідеміологічного нагляду Волинського центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.
Підтверджені випадки, каже фахівчиня, зафіксували у Підгайцівській, Маневицькій та Ківерцівській територіальних громадах.
Окрім вже підтверджених випадків, епідеміологи також виявили чотири підозри на хворобу Лайма, з яких одна – в дитини, у Головненській, Городищенській, Ківерцівській та Колківській громадах.
В більшості випадків, каже Валентина Хомутінкіна, укуси кліщів недужі отримали на території лісів, парків і відпочинкових зон, на дачних масивах та присадибних ділянках.
"Період активності кліщів триває. На початку весни звернень та укусів було значно менше, на сьогодні щотижнево 25-30 звернень із укусами кліщів. А ще є люди, які не звертаються", – говорить епідеміологиня.
Упродовж 13-19 червня в області зареєстрували 26 випадків укусів кліщами волинян. Загалом цьогоріч у волинські медзаклади звернулися понад 200 людей з приводу укусів, із яких 50 – діти.
"Наші фахівці проводять моніторинг досліджень кліщів, то в цьому році вже дослідили близько 1 700 кліщів, де в 9 % виявлено клітини, подібні до борелій, які є збудником хвороби Лайма. Також в нашу лабораторію звертаються люди, які приносять кліщі, аби перевірити на зараженість", – каже фахівчиня.
З її слів, кожен третій кліщ, який досліджували у лабораторії, виявився зараженим бореліями.
Як зазначила завідувачка відділу епідеміологічного нагляду Волинського центру контролю та профілактики хвороб, у разі укусу кліщем або виявленого кліща на тілі слід неодмінно звертатися за медичною допомогою. Додає: кожного кліща слід розцінювати як потенційно небезпечного.
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Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу епідеміологічного нагляду Волинського центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.
Підтверджені випадки, каже фахівчиня, зафіксували у Підгайцівській, Маневицькій та Ківерцівській територіальних громадах.
Окрім вже підтверджених випадків, епідеміологи також виявили чотири підозри на хворобу Лайма, з яких одна – в дитини, у Головненській, Городищенській, Ківерцівській та Колківській громадах.
В більшості випадків, каже Валентина Хомутінкіна, укуси кліщів недужі отримали на території лісів, парків і відпочинкових зон, на дачних масивах та присадибних ділянках.
"Період активності кліщів триває. На початку весни звернень та укусів було значно менше, на сьогодні щотижнево 25-30 звернень із укусами кліщів. А ще є люди, які не звертаються", – говорить епідеміологиня.
Упродовж 13-19 червня в області зареєстрували 26 випадків укусів кліщами волинян. Загалом цьогоріч у волинські медзаклади звернулися понад 200 людей з приводу укусів, із яких 50 – діти.
"Наші фахівці проводять моніторинг досліджень кліщів, то в цьому році вже дослідили близько 1 700 кліщів, де в 9 % виявлено клітини, подібні до борелій, які є збудником хвороби Лайма. Також в нашу лабораторію звертаються люди, які приносять кліщі, аби перевірити на зараженість", – каже фахівчиня.
З її слів, кожен третій кліщ, який досліджували у лабораторії, виявився зараженим бореліями.
Як зазначила завідувачка відділу епідеміологічного нагляду Волинського центру контролю та профілактики хвороб, у разі укусу кліщем або виявленого кліща на тілі слід неодмінно звертатися за медичною допомогою. Додає: кожного кліща слід розцінювати як потенційно небезпечного.
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