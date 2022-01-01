Волинянин за викрадення автомобіля отримав понад 7 років тюрми

За незаконне заволодіння автомобілем волинянин отримав понад сім років позбавлення волі.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем міста Ковеля незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 КК України).Слідство встановило, що волинянин, вдавши, ніби хоче придбати позашляховик «Rover Sport» вартістю майже 370 тисяч гривень, отримав згоду власника на перевірку його справності, сів за кермо та утік з Луцька в бік Рівного.Своєї винуватості у вчиненні злочину чоловік не визнавав, проте її було доведено зібраними доказами.Суд призначив чоловікові покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.