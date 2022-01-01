Волинянин за викрадення автомобіля отримав понад 7 років тюрми
Сьогодні, 17:15
За незаконне заволодіння автомобілем волинянин отримав понад сім років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем міста Ковеля незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 КК України).
Слідство встановило, що волинянин, вдавши, ніби хоче придбати позашляховик «Rover Sport» вартістю майже 370 тисяч гривень, отримав згоду власника на перевірку його справності, сів за кермо та утік з Луцька в бік Рівного.
Своєї винуватості у вчиненні злочину чоловік не визнавав, проте її було доведено зібраними доказами.
Суд призначив чоловікові покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем міста Ковеля незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 КК України).
Слідство встановило, що волинянин, вдавши, ніби хоче придбати позашляховик «Rover Sport» вартістю майже 370 тисяч гривень, отримав згоду власника на перевірку його справності, сів за кермо та утік з Луцька в бік Рівного.
Своєї винуватості у вчиненні злочину чоловік не визнавав, проте її було доведено зібраними доказами.
Суд призначив чоловікові покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.
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