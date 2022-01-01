На Волині запрацювали пришкільні табори. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
У Ковелі запрацювали пришкільні табори. Щоправда, нині їх воліють називати таборами відпочинку з денним перебуванням. Формат, мовляв, суттєво відрізняється від того, що організовували для дітей у минулі роки. Бо ж через воєнний стан ні походів у ліс, ні до річки, ні екскурсій не буде.
Усе ж цьогоріч оздоровлять 270 юних ковельчан від 7 до 14 років. Які ж розваги придумали для дітей – у сюжеті 12 каналу.
Замість уроків у класах тепер розваги. Діти не бояться почути шкільний дзвінок, адже нині вони не учні, а вихованці одного із загонів пришкільного табору «Капітошка» у Ковелі. Такі організували у п’яти навчальних закладах міста. Тут зокрема оздоровлюється 110 дітей. Табір, кажуть вихователі, буде нестандартний і тематичний. Його гасло – «Галопом по Європі!».
«Упродовж десяти перших днів будемо подорожувати Європою, вивчати видатних людей, музику Європи, розташування сусідів, столиці, карту. Це буде в ігровій формі, у квестах», – розповіла директорка табору відпочинку з денним перебуванням Катерина Сомчинська.
В інші дні діти подорожуватимуть Україною. У планах – і благодійний ярмарок, і соломоплетіння, і майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок. Також має відбутися зустріч з лікарями та рятувальниками, які розкажуть дітям про закулісся професії.
Тим часом доки одні вихованці забавляються з вихователями, інші долають смугу перешкод. Деяким дітям саме спортивні розваги подобаються найбільше.
«Мені б хотілося від табору, щоб вони мене навчили всяких перешкод, щоб я міг всякі перешкоди пеереходити», – каже вихованець Андрій.
У цілому в ковельських таборах відпочинку з денним перебуванням цьогоріч оздоровлюються 270 дітей.
«В основному це 10, 13, 14 рочків, тобто така середня ланка, де діти навчені, знають, мають із собою тривожну валізку + бейджики, щоб ідентифікувати дитинку», – зазначив начальник управління освіти Ковельської міської ради Віктор Бичковський.
Є й початкова ланка. До слова, усі розваги для маленьких ковельчан організовуватимуть або в класах, або на шкільному подвір’ї. Будь-які екскурсії, походи в ліс чи до річки заборонені. До того ж у кожній школі різна кількість вихованців.
«В нас в таборі 30 дітей перебуває. Працює при таборі гурток співу, фізкультурний гурток, інформатики, працює при таборі педагог-організатор», – розповіла директорка табору відпочинку з денним перебуванням Олена Мокійчук.
У таборі діти перебуватимуть з 9-ї ранку до 15-ї. Щоб вихованці завше були повні сил та енергії, для них організували 2-разове харчування.
«Це сніданок і обід – 50 гривень. Усі ці кошти з міського бюджету. Загальна сумк – 189 тисяч. Для діток створені всі умови», – запевнив Віктор Бичковський.
Годують, діляться діти, дуже смачно. Серед переваг юні ковельчани називають не лише смачну їжу.
«Мені цікаво тому, що тут друзі, я спілкуюся зі своїми однолітками, граюся на вулиці, граємо всякі ігри», – поділився враженнями один із вихованців.
До того ж у всіх школах, де діють табори, є укриття. Всередині облаштовані необхідні умови, аби дітям було затишно. Є також вода та ковдри. Кожен школяр обов’язково має і тривожну валізку.
Оздоровлюватися діти будуть упродовж трьох тижнів. Табори працюватимуть до 7 липня.
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Усе ж цьогоріч оздоровлять 270 юних ковельчан від 7 до 14 років. Які ж розваги придумали для дітей – у сюжеті 12 каналу.
Замість уроків у класах тепер розваги. Діти не бояться почути шкільний дзвінок, адже нині вони не учні, а вихованці одного із загонів пришкільного табору «Капітошка» у Ковелі. Такі організували у п’яти навчальних закладах міста. Тут зокрема оздоровлюється 110 дітей. Табір, кажуть вихователі, буде нестандартний і тематичний. Його гасло – «Галопом по Європі!».
«Упродовж десяти перших днів будемо подорожувати Європою, вивчати видатних людей, музику Європи, розташування сусідів, столиці, карту. Це буде в ігровій формі, у квестах», – розповіла директорка табору відпочинку з денним перебуванням Катерина Сомчинська.
В інші дні діти подорожуватимуть Україною. У планах – і благодійний ярмарок, і соломоплетіння, і майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок. Також має відбутися зустріч з лікарями та рятувальниками, які розкажуть дітям про закулісся професії.
Тим часом доки одні вихованці забавляються з вихователями, інші долають смугу перешкод. Деяким дітям саме спортивні розваги подобаються найбільше.
«Мені б хотілося від табору, щоб вони мене навчили всяких перешкод, щоб я міг всякі перешкоди пеереходити», – каже вихованець Андрій.
У цілому в ковельських таборах відпочинку з денним перебуванням цьогоріч оздоровлюються 270 дітей.
«В основному це 10, 13, 14 рочків, тобто така середня ланка, де діти навчені, знають, мають із собою тривожну валізку + бейджики, щоб ідентифікувати дитинку», – зазначив начальник управління освіти Ковельської міської ради Віктор Бичковський.
Є й початкова ланка. До слова, усі розваги для маленьких ковельчан організовуватимуть або в класах, або на шкільному подвір’ї. Будь-які екскурсії, походи в ліс чи до річки заборонені. До того ж у кожній школі різна кількість вихованців.
«В нас в таборі 30 дітей перебуває. Працює при таборі гурток співу, фізкультурний гурток, інформатики, працює при таборі педагог-організатор», – розповіла директорка табору відпочинку з денним перебуванням Олена Мокійчук.
У таборі діти перебуватимуть з 9-ї ранку до 15-ї. Щоб вихованці завше були повні сил та енергії, для них організували 2-разове харчування.
«Це сніданок і обід – 50 гривень. Усі ці кошти з міського бюджету. Загальна сумк – 189 тисяч. Для діток створені всі умови», – запевнив Віктор Бичковський.
Годують, діляться діти, дуже смачно. Серед переваг юні ковельчани називають не лише смачну їжу.
«Мені цікаво тому, що тут друзі, я спілкуюся зі своїми однолітками, граюся на вулиці, граємо всякі ігри», – поділився враженнями один із вихованців.
До того ж у всіх школах, де діють табори, є укриття. Всередині облаштовані необхідні умови, аби дітям було затишно. Є також вода та ковдри. Кожен школяр обов’язково має і тривожну валізку.
Оздоровлюватися діти будуть упродовж трьох тижнів. Табори працюватимуть до 7 липня.
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