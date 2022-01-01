На Волині запрацювали пришкільні табори. ВІДЕО





Усе ж цьогоріч оздоровлять 270 юних ковельчан від 7 до 14 років. Які ж розваги придумали для дітей – у сюжеті



Замість уроків у класах тепер розваги. Діти не бояться почути шкільний дзвінок, адже нині вони не учні, а вихованці одного із загонів пришкільного табору «Капітошка» у Ковелі. Такі організували у п’яти навчальних закладах міста. Тут зокрема оздоровлюється 110 дітей. Табір, кажуть вихователі, буде нестандартний і тематичний. Його гасло – «Галопом по Європі!».



«Упродовж десяти перших днів будемо подорожувати Європою, вивчати видатних людей, музику Європи, розташування сусідів, столиці, карту. Це буде в ігровій формі, у квестах», – розповіла директорка табору відпочинку з денним перебуванням Катерина Сомчинська.



В інші дні діти подорожуватимуть Україною. У планах – і благодійний ярмарок, і соломоплетіння, і майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок. Також має відбутися зустріч з лікарями та рятувальниками, які розкажуть дітям про закулісся професії.



Тим часом доки одні вихованці забавляються з вихователями, інші долають смугу перешкод. Деяким дітям саме спортивні розваги подобаються найбільше.



«Мені б хотілося від табору, щоб вони мене навчили всяких перешкод, щоб я міг всякі перешкоди пеереходити», – каже вихованець Андрій.



У цілому в ковельських таборах відпочинку з денним перебуванням цьогоріч оздоровлюються 270 дітей.



«В основному це 10, 13, 14 рочків, тобто така середня ланка, де діти навчені, знають, мають із собою тривожну валізку + бейджики, щоб ідентифікувати дитинку», – зазначив начальник управління освіти Ковельської міської ради Віктор Бичковський.



Є й початкова ланка. До слова, усі розваги для маленьких ковельчан організовуватимуть або в класах, або на шкільному подвір’ї. Будь-які екскурсії, походи в ліс чи до річки заборонені. До того ж у кожній школі різна кількість вихованців.



«В нас в таборі 30 дітей перебуває. Працює при таборі гурток співу, фізкультурний гурток, інформатики, працює при таборі педагог-організатор», – розповіла директорка табору відпочинку з денним перебуванням Олена Мокійчук.



У таборі діти перебуватимуть з 9-ї ранку до 15-ї. Щоб вихованці завше були повні сил та енергії, для них організували 2-разове харчування.



«Це сніданок і обід – 50 гривень. Усі ці кошти з міського бюджету. Загальна сумк – 189 тисяч. Для діток створені всі умови», – запевнив Віктор Бичковський.



Годують, діляться діти, дуже смачно. Серед переваг юні ковельчани називають не лише смачну їжу.



«Мені цікаво тому, що тут друзі, я спілкуюся зі своїми однолітками, граюся на вулиці, граємо всякі ігри», – поділився враженнями один із вихованців.



До того ж у всіх школах, де діють табори, є укриття. Всередині облаштовані необхідні умови, аби дітям було затишно. Є також вода та ковдри. Кожен школяр обов’язково має і тривожну валізку.



Оздоровлюватися діти будуть упродовж трьох тижнів. Табори працюватимуть до 7 липня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі запрацювали пришкільні табори. Щоправда, нині їх воліють називати таборами відпочинку з денним перебуванням. Формат, мовляв, суттєво відрізняється від того, що організовували для дітей у минулі роки. Бо ж через воєнний стан ні походів у ліс, ні до річки, ні екскурсій не буде.Усе ж цьогоріч оздоровлять 270 юних ковельчан від 7 до 14 років. Які ж розваги придумали для дітей – у сюжеті 12 каналу. Замість уроків у класах тепер розваги. Діти не бояться почути шкільний дзвінок, адже нині вони не учні, а вихованці одного із загонів пришкільного табору «Капітошка» у Ковелі. Такі організували у п’яти навчальних закладах міста. Тут зокрема оздоровлюється 110 дітей. Табір, кажуть вихователі, буде нестандартний і тематичний. Його гасло – «Галопом по Європі!».«Упродовж десяти перших днів будемо подорожувати Європою, вивчати видатних людей, музику Європи, розташування сусідів, столиці, карту. Це буде в ігровій формі, у квестах», – розповіла директорка табору відпочинку з денним перебуванням Катерина Сомчинська.В інші дні діти подорожуватимуть Україною. У планах – і благодійний ярмарок, і соломоплетіння, і майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок. Також має відбутися зустріч з лікарями та рятувальниками, які розкажуть дітям про закулісся професії.Тим часом доки одні вихованці забавляються з вихователями, інші долають смугу перешкод. Деяким дітям саме спортивні розваги подобаються найбільше.«Мені б хотілося від табору, щоб вони мене навчили всяких перешкод, щоб я міг всякі перешкоди пеереходити», – каже вихованець Андрій.У цілому в ковельських таборах відпочинку з денним перебуванням цьогоріч оздоровлюються 270 дітей.«В основному це 10, 13, 14 рочків, тобто така середня ланка, де діти навчені, знають, мають із собою тривожну валізку + бейджики, щоб ідентифікувати дитинку», – зазначив начальник управління освіти Ковельської міської ради Віктор Бичковський.Є й початкова ланка. До слова, усі розваги для маленьких ковельчан організовуватимуть або в класах, або на шкільному подвір’ї. Будь-які екскурсії, походи в ліс чи до річки заборонені. До того ж у кожній школі різна кількість вихованців.«В нас в таборі 30 дітей перебуває. Працює при таборі гурток співу, фізкультурний гурток, інформатики, працює при таборі педагог-організатор», – розповіла директорка табору відпочинку з денним перебуванням Олена Мокійчук.У таборі діти перебуватимуть з 9-ї ранку до 15-ї. Щоб вихованці завше були повні сил та енергії, для них організували 2-разове харчування.«Це сніданок і обід – 50 гривень. Усі ці кошти з міського бюджету. Загальна сумк – 189 тисяч. Для діток створені всі умови», – запевнив Віктор Бичковський.Годують, діляться діти, дуже смачно. Серед переваг юні ковельчани називають не лише смачну їжу.«Мені цікаво тому, що тут друзі, я спілкуюся зі своїми однолітками, граюся на вулиці, граємо всякі ігри», – поділився враженнями один із вихованців.До того ж у всіх школах, де діють табори, є укриття. Всередині облаштовані необхідні умови, аби дітям було затишно. Є також вода та ковдри. Кожен школяр обов’язково має і тривожну валізку.Оздоровлюватися діти будуть упродовж трьох тижнів. Табори працюватимуть до 7 липня.

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