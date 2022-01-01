На Донбасі загинув волинянин Сергій Засадко
Сьогодні, 19:03
Завтра, 22 червня, у Володимир привезуть тіло загиблого на полі бою жителя міста Сергія Засадка.
Про це повідомив голова Володимир-Волинської громади Ігор Пальонка.
Водій артилерійської батареї був мобілізований до війська у лютому цього року після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Загинув 28 квітня в результаті артилерійського обстрілу на Донеччині. У 37-річного бійця залишилась дружина та 8-річна донька.
Поховають Сергія Засадка на кладовищі у селі Зимне.
Про точний час прощання і прибуття тіла повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Вічна пам'ять і шана!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Володимир-Волинської громади Ігор Пальонка.
Водій артилерійської батареї був мобілізований до війська у лютому цього року після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Загинув 28 квітня в результаті артилерійського обстрілу на Донеччині. У 37-річного бійця залишилась дружина та 8-річна донька.
Поховають Сергія Засадка на кладовищі у селі Зимне.
Про точний час прощання і прибуття тіла повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Вічна пам'ять і шана!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донбасі загинув волинянин Сергій Засадко
Сьогодні, 19:03
Держава даватиме 250 тисяч гривень на бізнес: деталі
Сьогодні, 18:20
На Волині запрацювали пришкільні табори. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
Медіа