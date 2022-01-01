На Донбасі загинув волинянин Сергій Засадко

Сергія Засадка.



Про це Ігор Пальонка.



Водій артилерійської батареї був мобілізований до війська у лютому цього року після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Загинув 28 квітня в результаті артилерійського обстрілу на Донеччині. У 37-річного бійця залишилась дружина та 8-річна донька.



Поховають Сергія Засадка на кладовищі у селі Зимне.



Про точний час прощання і прибуття тіла повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Вічна пам'ять і шана!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 22 червня, у Володимир привезуть тіло загиблого на полі бою жителя містаПро це повідомив голова Володимир-Волинської громадиВодій артилерійської батареї був мобілізований до війська у лютому цього року після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Загинув 28 квітня в результаті артилерійського обстрілу на Донеччині. У 37-річного бійця залишилась дружина та 8-річна донька.Поховають Сергія Засадка на кладовищі у селі Зимне.Про точний час прощання і прибуття тіла повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію