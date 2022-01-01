На Донбасі загинув волинянин Сергій Засадко

На Донбасі загинув волинянин Сергій Засадко
Завтра, 22 червня, у Володимир привезуть тіло загиблого на полі бою жителя міста Сергія Засадка.

Про це повідомив голова Володимир-Волинської громади Ігор Пальонка.

Водій артилерійської батареї був мобілізований до війська у лютому цього року після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Загинув 28 квітня в результаті артилерійського обстрілу на Донеччині. У 37-річного бійця залишилась дружина та 8-річна донька.

Поховають Сергія Засадка на кладовищі у селі Зимне.

Про точний час прощання і прибуття тіла повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Вічна пам'ять і шана!

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Теги: Сергій Засадко, Волинь, загинув військовий
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