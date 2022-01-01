Погода на завтра, 22 червня, у Луцьку

Погода на завтра, 22 червня, у Луцьку
Вночі 22 червня у Луцьку йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.

Про це повідомляє Sinoptik.

Хмари у Луцьку будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце.

Температура повітря підніметься від 11°С до 23°С.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святителя Кирила Олександрійського. У минулі часи день 22 червня мав ще й таку назву - Кирило Кінець Весни Початок Літу. Це другий день літнього сонцестояння, і це найдовший день у році. З цього приводу наші пращури говорили, що "На Кирила сонечко віддає землі усю свою силу". По сонцю і про погоду судили: якщо воно світить вдень ніби через оболонку - потрібно незабаром чекати на дощ.

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Теги: погода, Луцьк
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