Погода на завтра, 22 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Вночі 22 червня у Луцьку йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Про це повідомляє Sinoptik.
Хмари у Луцьку будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце.
Температура повітря підніметься від 11°С до 23°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святителя Кирила Олександрійського. У минулі часи день 22 червня мав ще й таку назву - Кирило Кінець Весни Початок Літу. Це другий день літнього сонцестояння, і це найдовший день у році. З цього приводу наші пращури говорили, що "На Кирила сонечко віддає землі усю свою силу". По сонцю і про погоду судили: якщо воно світить вдень ніби через оболонку - потрібно незабаром чекати на дощ.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Хмари у Луцьку будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце.
Температура повітря підніметься від 11°С до 23°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святителя Кирила Олександрійського. У минулі часи день 22 червня мав ще й таку назву - Кирило Кінець Весни Початок Літу. Це другий день літнього сонцестояння, і це найдовший день у році. З цього приводу наші пращури говорили, що "На Кирила сонечко віддає землі усю свою силу". По сонцю і про погоду судили: якщо воно світить вдень ніби через оболонку - потрібно незабаром чекати на дощ.
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