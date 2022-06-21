Відбудова України може коштувати до 1 трильйона євро

Відбудова України може коштувати до 1 трильйона євро
Україні може знадобитись до 1 трлн євро (1,1 трлн доларів) сторонньої допомоги, щоб відшкодувати збитки, завдані вторгненням Росії.

Про це заявив очільник Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хоєр, пише Bloomberg, пише "Економічна правда".

"Я назвав трильйон, тому що побачив у публічному просторі цифри, які я вважаю абсолютно нереальними, коли я дивлюся на рівень руйнування в Україні", - сказав Хоєр.

На брифінгу у Франкфурті він заявив, що Європа "мусить зіграти найбільшу роль".

Як пише Bloomberg, ця цифра з'явиться, коли лідери ЄС зустрінуться 23-24 червня в Брюсселі, щоб обговорити план реконструкції України та її заявку на членство в блоці.

Очільник ЄІБ додав, що банк прагне перерозподілити зобовʼязання на суму від 1-1,5 млрд євро для відновлення України. За його словами, він може отримати дозвіл на це вже цього тижня.

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Теги: відбудова України, банк
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