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Повітряні сили знищили два склади боєприпасів ворога, десять броньованих машин і ракету

Повітряні сили знищили два склади боєприпасів ворога, десять броньованих машин і ракету
Повітряні сили у вівторок, 21 червня, знищили два склади боєприпасів ворога, два БПЛА, десять броньованих машин та авіаційну ракету.

Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

"21 червня на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59.

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях.

Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади боєприпасів рашистів", - йдеться у повідомленні.

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Теги: ЗСУ, війна, Повітряні сили
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