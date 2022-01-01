«Це тероризм»: за день 15 людей загинули, 16 – поранені внаслідок російських обстрілів на Харківщині





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"15 людей загинули. 16 - поранені. Такі жахливі наслідки російських денних обстрілів на Харківщині. Увечері російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду. За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранених. Дані оновлюються. У Харкові - 11 поранених, 5 людей загинули. У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати - поранена. У Золочівській громаді 3 загиблих. Це тероризм. Це злочини проти людяності, які зобов‘язані бути покарані!" - повідомив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині у вівторок, 21 червня, через російські обстріли загинули 15 осіб, серед яких восьмирічна дитина.Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram."15 людей загинули. 16 - поранені. Такі жахливі наслідки російських денних обстрілів на Харківщині. Увечері російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду. За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранених. Дані оновлюються. У Харкові - 11 поранених, 5 людей загинули. У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати - поранена. У Золочівській громаді 3 загиблих. Це тероризм. Це злочини проти людяності, які зобов‘язані бути покарані!" - повідомив він.

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