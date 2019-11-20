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У війні з Росією загинув 24-річний волинянин Олексій Піддубний

У війні з Росією загинув 24-річний волинянин Олексій Піддубний
Від рук окупанта загинув 24-річний уродженець села Знамирівка Луцького району, Цуманської громади Олексій Піддубний.

Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської громади. Інформацію про загибель воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Хлопець навчався та деякий час проживав у селі Підгайці, закінчив Підгайцівський ліцей у 2015 році.

Прощатимуться із Олексієм Піддубним у Цуманській громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Герої не вмирають!


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Теги: Олексій Піддубний, загибель, воїн, війна
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