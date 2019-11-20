У війні з Росією загинув 24-річний волинянин Олексій Піддубний

Олексій Піддубний.



Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської громади. Інформацію про загибель воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Хлопець навчався та деякий час проживав у селі Підгайці, закінчив Підгайцівський ліцей у 2015 році.



Прощатимуться із Олексієм Піддубним у Цуманській громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Герої не вмирають!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від рук окупанта загинув 24-річний уродженець села Знамирівка Луцького району, Цуманської громадиПро це повідомляє пресслужба Підгайцівської громади. Інформацію про загибель воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Хлопець навчався та деякий час проживав у селі Підгайці, закінчив Підгайцівський ліцей у 2015 році.Прощатимуться із Олексієм Піддубним у Цуманській громаді.

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