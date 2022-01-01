Ще на день ближчі до перемоги: добрі новини від ВолиньPost за 21 червня

Минув сто вісімнадцятий день від початку повномасштабного вторгнення путінського війська. Сто вісімнадцяту добу наші захисники та захисниці боронять Україну, а ми тримаємо інформаційний фронт і не забуваємо ділитися з вами добрими новинами щовечора. Адже навіть у складний час не варто піддаватися депресивному настрою!Сьогодні, 21 червня, нагадаємо вам про таке:Євросоюз допоможе Україні вистояти у боротьбі проти Росії.Про це сьогодні у Люксембурзі під час пресконференції за підсумками зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄСВін зауважив, що під час зустрічі в Люксембурзі європейські міністри зробили огляд військової допомоги, яку Україна отримує від ЄС та від кожної з країн-членів завдяки фінансуванню через Європейський фонд миру.Мер Бучі у Київській області Анатолій Федорук зустрівся з міністром закордонних справ Тайваню Джозефом У. Вони обговорили шляхи та можливості для відновлення Бучанської громади, яка постраждала через війну з Росією.Про це повідомила пресслужба Бучанської міськради.Окрім Бучі, фінансову і матеріальну допомогу буде спрямовано на відбудову Харкова, Чернігова, Одеси, Сум, Запоріжжя.За інформацією видання Focus Taiwan, йдеться про 500 тис. доларів допомоги.Музикант з Волині став переможцем ІІІ Всеукаїнського фестивалю-конкурсі творчості «Soul of VOICE» у номінації фортепіано.Учень 1 класу Ківерцівської дитячої музичної школита його викладачкаотримали дипломи.Це історія про добро, відважність і роботу задля спільної мети - перемоги України.Волонтерці– 33 роки. Раніше жінка працювала перукаркою, а від початку повномасштабної війни доставляє воїнам автівки у саме пекло – на Донбас. Вона переконана: кожен повинен боротися на своєму фронті і всіляко допомагати, бо тільки спільними зусиллями можна здолати ворога. Жінка не проти захищати рідну країну і зі зброєю у руках, варто лише військовій справі навчитися, а це, підкреслює, вже є у планах.Традиційна добра статистика.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 червня орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,танків ‒ 1496 (+19) од,бойових броньованих машин ‒ 3606 (+18) од,артилерійських систем – 752 (+3) од,РСЗВ – 239 (+1) од,засоби ППО – 98 (+0) од,літаків – 216 (+0) од,гелікоптерів – 181 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),крилаті ракети – 137 (+7),кораблі /катери – 14 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2537 (+10) од,спеціальної техніки – 59 (+4).У певних лісових масивах Камінь-Каширського району таки дозволили збирати чорниці. На цю новину тут дуже чекали. Щоправда, до лісу в районі таки можна ходити не скрізь. Деталі - за посиланням (клікніть на заголовок новини).Черговий вантаж бійцям 2 стрілецького батальйону 14 окремої механізованої бригади відправили з Луцька. За кошти одноденного травневого заробітку працівників міської ради вдалось купити автомобіль, бронежилети, тепловізор, ретрянслятор, рації і продукти харчування. Традиційно до коробок із цінним вантажем поклали малюнки та вітання з Луцька.Уряд Німеччини оприлюднив повний список озброєння, яке буде надано Україні в рамках військової допомоги.Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.У 100-ій Окремій Бригаді Територіальної Оборони Волині служить 30-річний Георгій Кірія з позивним «Гурген».«Вдома я б просто не всидів! Ми – грузини та українці – понад усе любимо свободу! А росіян я ненавиджу: бо бачив, які звірства вони чинили у Грузії 2008-го – і знаю, які звірства вони чинять нині в Україні!», – емоційно каже народжений у Кутаїсі боєць 100 ОБрТрО Георгій Кірія з позивним «Гурген».Під час російської агресії 2008 року він пішов захищати Грузію 17-літнім юнаком.10 років потому – 2018-го – уже змужнілий юнак приїхав на Волинь провідати дядька й тітку, які давно перебралися в Україну. І… залишився, зустрівши волинянку Інну, яка невдовзі стала його дружиною!Фільм старовижівського школярапро річку Вижівку представили на конкурсі у Нью-Йорку.Роман Коваль, учень Старовижівського ліцею Старовижівської селищної ради, здобув почесну нагороду в категорії «Документальний короткий фільм» (наукова керівниця −).«Приємно було представляти не просто наше селище, а й усю Україну на конкурсі такого рівня», − зазначив Юрій Коваль.Олімпіада геніїв – це найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування у світі, який щорічно проводять у США.Український уряд запускає програму єРобота, в рамках якої держава надаватиме гранти на суму до 250 тисяч грн на запуск нового бізнесу.Про це повідомив прем'єр-міністр"Ми плануємо видати 20 тисяч таких грантів за рік. Відповідно, бюджет програми на рік — 5 млрд грн. Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо", — розповів Шмигаль.Взяти участь може будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес. Для отримання гранту треба буде подати заявку через портал Дія чи відділення "Ощадбанку", додавши до заявки бізнес-план. Протягом 10 робочих днів фахівці Ощадбанку та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проєкту – якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти будуть перераховані на окремий рахунок.