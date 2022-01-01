«Треба готуватись до найгіршого сценарію», – експерт про можливий наступ Білорусі. ВІДЕО
Сьогодні, 00:20
Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, чи готова Україна до білоруського вторгнення.
Про це йшлося в ефірі програми «Прайм-Тайм» на «Конкурент TV».
Він зазначив, що потрібно готуватись до можливого найгіршого сценарію і випрацювати засоби для оборони та безпеки, щоб противник не наважився вчинити таку агресію.
Також він наголосив, що поки не зафіксовано сформованих ударних угрупувань, що могли б вдертись до України.
Поза цим, Олександр Мусієнко оцінив військово-технічні можливості білоруської армії.
Деталі - у відео.
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Про це йшлося в ефірі програми «Прайм-Тайм» на «Конкурент TV».
Він зазначив, що потрібно готуватись до можливого найгіршого сценарію і випрацювати засоби для оборони та безпеки, щоб противник не наважився вчинити таку агресію.
Також він наголосив, що поки не зафіксовано сформованих ударних угрупувань, що могли б вдертись до України.
Поза цим, Олександр Мусієнко оцінив військово-технічні можливості білоруської армії.
Деталі - у відео.
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