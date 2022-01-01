«Треба готуватись до найгіршого сценарію», – експерт про можливий наступ Білорусі. ВІДЕО

Олександр Мусієнко розповів, чи готова Україна до білоруського вторгнення.



Про це йшлося в ефірі програми «Прайм-Тайм» на



Він зазначив, що потрібно готуватись до можливого найгіршого сценарію і випрацювати засоби для оборони та безпеки, щоб противник не наважився вчинити таку агресію.



Також він наголосив, що поки не зафіксовано сформованих ударних угрупувань, що могли б вдертись до України.



Поза цим, Олександр Мусієнко оцінив військово-технічні можливості білоруської армії.



Деталі - у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник центру військово-правових дослідженьрозповів, чи готова Україна до білоруського вторгнення.Про це йшлося в ефірі програми «Прайм-Тайм» на «Конкурент TV» Він зазначив, що потрібно готуватись до можливого найгіршого сценарію і випрацювати засоби для оборони та безпеки, щоб противник не наважився вчинити таку агресію.Також він наголосив, що поки не зафіксовано сформованих ударних угрупувань, що могли б вдертись до України.Поза цим, Олександр Мусієнко оцінив військово-технічні можливості білоруської армії.Деталі - у відео.

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