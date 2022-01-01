«Треба готуватись до найгіршого сценарію», – експерт про можливий наступ Білорусі. ВІДЕО

«Треба готуватись до найгіршого сценарію», – експерт про можливий наступ Білорусі. ВІДЕО
Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, чи готова Україна до білоруського вторгнення.

Про це йшлося в ефірі програми «Прайм-Тайм» на «Конкурент TV».

Він зазначив, що потрібно готуватись до можливого найгіршого сценарію і випрацювати засоби для оборони та безпеки, щоб противник не наважився вчинити таку агресію.

Також він наголосив, що поки не зафіксовано сформованих ударних угрупувань, що могли б вдертись до України.

Поза цим, Олександр Мусієнко оцінив військово-технічні можливості білоруської армії.

Деталі - у відео.


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Теги: Олександр Мусієнко, Білорусь, експерт, вторгнення
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