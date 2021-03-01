В Україні АЗС оштрафували на понад 11 мільйонів гривень





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«За результатами розгляду матеріалів фактичних перевірок до суб’єктів господарювання застосовано та очікуються штрафні (фінансові) санкції на загальну суму понад 50 млн гривень.



Крім того, за результатами контрольно-перевірочних заходів працівниками територіальних підрозділів фактичних перевірок ініційовано вилучення із незаконного обігу 6,4 тис. літрів пального на загальну суму 115,3 тис. гривень», - йдеться у повідомленні.



Наприклад, зауважують у ДПС, у травні 2022 року під час проведення фактичної перевірки АЗС одного з суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі пального встановлено реалізацію 282,5 тис. літрів пального, необлікованого у встановленому порядку за місцем реалізації та зберігання.



«Такими діями порушено пункт 12 статті 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". Загальна сума штрафних (фінансових) санкцій, за матеріалами фактичної перевірки зазначеної АЗС, становить понад 11 млн гривень», - кажуть у ДПС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державна податкова служба з метою припинення незаконної діяльності у сфері торгівлі паливно-мастильними матеріалами та забезпечення прозорості ведення господарської діяльності на ринку пального і упередження ухилень від оподаткування здійснює контроль щодо суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним.Як повідомляють у ДПС, у січні – травні 2022 року для запобігання та виявлення порушень законодавства платниками податків у сфері обігу пального провели 309 фактичних перевірок.«За результатами розгляду матеріалів фактичних перевірок до суб’єктів господарювання застосовано та очікуються штрафні (фінансові) санкції на загальну суму понад 50 млн гривень.Крім того, за результатами контрольно-перевірочних заходів працівниками територіальних підрозділів фактичних перевірок ініційовано вилучення із незаконного обігу 6,4 тис. літрів пального на загальну суму 115,3 тис. гривень», - йдеться у повідомленні.Наприклад, зауважують у ДПС, у травні 2022 року під час проведення фактичної перевірки АЗС одного з суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі пального встановлено реалізацію 282,5 тис. літрів пального, необлікованого у встановленому порядку за місцем реалізації та зберігання.«Такими діями порушено пункт 12 статті 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". Загальна сума штрафних (фінансових) санкцій, за матеріалами фактичної перевірки зазначеної АЗС, становить понад 11 млн гривень», - кажуть у ДПС.

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