Користь черешні: 6 причин, чому варто частіше їсти цю ягоду

Користь черешні: 6 причин, чому варто частіше їсти цю ягоду
До початку липня на українських ринках починають продавати черешню - дуже смачну і корисну ягоду. У спекотну пору року жменя таких ягід здається найкращим десертом у світі.

УНІАН розповів, чому вам обов'язково варто відкрити для себе сезон цієї ягоди і проводити собі "черешневу терапію" якомога частіше.

Користь черешні для серця

Черешня багата антоціанами - пігментами, які знижують артеріальний тиск і знижують ризик інсульту. А калій в складі черешні регулює кров'яний тиск, знижує рівень поганого холестерину і ризик появи гіпертонії.

Користь черешні для міцного сну

Ягоди черешні багаті мелатоніном. Цей гормон допомагає регулювати біоритми людини і покращує сон. Людям з безсонням і тривожним сном буде корисно з'їсти жменю ягід на ніч. Також черешню корисно їсти при зміні часових поясів.

Користь черешні для шкіри

Антиоксиданти в складі ягід уповільнюють процес старіння шкіри і значно покращують її зовнішній вигляд. Вітамін А, яким також багата черешня, підтримує і відновлює тканини шкіри.

Користь черешні для травлення

Черешня містить дуже багато клітковини, завдяки чому нормалізує роботу травної системи і знижує рівень холестерину. Одна невелика жменя ягід задовольняє чверть добової норми клітковини.

Користь черешні для мозку

У черешні міститься багато глюкози, яка бадьорить нас і покращує настрій. Це натуральна і низькокалорійна заміна приторних десертів. Антоціани в складі черешні покращують пам'ять і стимулюють роботу мозку. Особливо корисні темні ягоди, адже в них багато антоціанів. А поліфенол в складі черешні уповільнює старіння мозку.

Користь черешні для м'язів

У складі черешні багато калію, який зменшує м'язові болі і судоми. Тому черешня корисна після інтенсивного тренування. Також ягоду рекомендується вживати людям, які страждають від ревматизму, артриту і подагрі через саліцилову кислоти в складі ягід, яка знеболює м'язи.

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Теги: черешня
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