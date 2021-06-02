Користь черешні: 6 причин, чому варто частіше їсти цю ягоду









Користь черешні для серця



Черешня багата антоціанами - пігментами, які знижують артеріальний тиск і знижують ризик інсульту. А калій в складі черешні регулює кров'яний тиск, знижує рівень поганого холестерину і ризик появи гіпертонії.



Користь черешні для міцного сну



Ягоди черешні багаті мелатоніном. Цей гормон допомагає регулювати біоритми людини і покращує сон. Людям з безсонням і тривожним сном буде корисно з'їсти жменю ягід на ніч. Також черешню корисно їсти при зміні часових поясів.



Користь черешні для шкіри



Антиоксиданти в складі ягід уповільнюють процес старіння шкіри і значно покращують її зовнішній вигляд. Вітамін А, яким також багата черешня, підтримує і відновлює тканини шкіри.



Користь черешні для травлення



Черешня містить дуже багато клітковини, завдяки чому нормалізує роботу травної системи і знижує рівень холестерину. Одна невелика жменя ягід задовольняє чверть добової норми клітковини.



Користь черешні для мозку



У черешні міститься багато глюкози, яка бадьорить нас і покращує настрій. Це натуральна і низькокалорійна заміна приторних десертів. Антоціани в складі черешні покращують пам'ять і стимулюють роботу мозку. Особливо корисні темні ягоди, адже в них багато антоціанів. А поліфенол в складі черешні уповільнює старіння мозку.



Користь черешні для м'язів



У складі черешні багато калію, який зменшує м'язові болі і судоми. Тому черешня корисна після інтенсивного тренування. Також ягоду рекомендується вживати людям, які страждають від ревматизму, артриту і подагрі через саліцилову кислоти в складі ягід, яка знеболює м'язи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До початку липня на українських ринках починають продавати черешню - дуже смачну і корисну ягоду. У спекотну пору року жменя таких ягід здається найкращим десертом у світі. УНІАН розповів, чому вам обов'язково варто відкрити для себе сезон цієї ягоди і проводити собі "черешневу терапію" якомога частіше.Черешня багата антоціанами - пігментами, які знижують артеріальний тиск і знижують ризик інсульту. А калій в складі черешні регулює кров'яний тиск, знижує рівень поганого холестерину і ризик появи гіпертонії.Ягоди черешні багаті мелатоніном. Цей гормон допомагає регулювати біоритми людини і покращує сон. Людям з безсонням і тривожним сном буде корисно з'їсти жменю ягід на ніч. Також черешню корисно їсти при зміні часових поясів.Антиоксиданти в складі ягід уповільнюють процес старіння шкіри і значно покращують її зовнішній вигляд. Вітамін А, яким також багата черешня, підтримує і відновлює тканини шкіри.Черешня містить дуже багато клітковини, завдяки чому нормалізує роботу травної системи і знижує рівень холестерину. Одна невелика жменя ягід задовольняє чверть добової норми клітковини.У черешні міститься багато глюкози, яка бадьорить нас і покращує настрій. Це натуральна і низькокалорійна заміна приторних десертів. Антоціани в складі черешні покращують пам'ять і стимулюють роботу мозку. Особливо корисні темні ягоди, адже в них багато антоціанів. А поліфенол в складі черешні уповільнює старіння мозку.У складі черешні багато калію, який зменшує м'язові болі і судоми. Тому черешня корисна після інтенсивного тренування. Також ягоду рекомендується вживати людям, які страждають від ревматизму, артриту і подагрі через саліцилову кислоти в складі ягід, яка знеболює м'язи.

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