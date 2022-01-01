У Стамбулі наступного тижня може відбутися зустріч представників України, Росії, Туреччини та ООН

У Стамбулі наступного тижня може відбутися зустріч представників України, Росії, Туреччини та ООН
Наступного тижня у Стамбулі можуть відбутися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та представниками ООН щодо вивезення зерна з України.

Про це повідомила у вівторок турецька газета Milliyet із посиланням на джерела в оточенні президента Туреччини, пише Радіо Свобода.

Склад переговорної групи наразі невідомий. Видання пише, що у зустрічі можуть взяти участь президент Туреччини Реджеп Ердоган та генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив контакти з Туреччиною щодо вивезення зерна з України та додав, що переговори пройдуть по лінії міноборони.

У пресслужбі ООН конкретну дату можливих переговорів наразі не називають. Українська сторона також ще не коментувала інформацію, але раніше висловила побоювання, що Росія може скористатися деблокацією портів для нападу на Одесу.

На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна в ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.

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Теги: Стамбул, переговори
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