Священники не підтримали вірян:дві парафії на Волині зреклися Московського патріархату
Сьогодні, 08:20
До управління Волинської єпархії ПЦУ звернулися представники громад із Луцького і Камінь-Каширського районів, які раніше були в Московському патріархаті.
Про це повідомляє пресслужба єпархії.
За повідомленням канцлера єпархії протоієрея Миколи Цапа, після парафіяльних зборів, що переважною більшістю голосів вирішили вийти з юрисдикції московського патріархату і возз’єднатися з Православною церквою України, віряни парафій Воздвиження хреста Господнього села Ярівка Горохівського деканату та Святителя Миколая Чудотворця села Ветли Камінь-Каширського звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла з відповідними проханнями.
На жаль, настоятелі цих парафій не підтримали свідомий вибір своїх вірян, тож ближчим часом тут розпочнуть служіння інші душпастирі.
Інформують також, що станом на 21 червня 37 парафій приєдналися до Волинської єпархії ПЦУ після початку масштабної війни Росії проти України і загалом 118 – після одержання Томосу про визнання автокефалії нашої церкви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба єпархії.
За повідомленням канцлера єпархії протоієрея Миколи Цапа, після парафіяльних зборів, що переважною більшістю голосів вирішили вийти з юрисдикції московського патріархату і возз’єднатися з Православною церквою України, віряни парафій Воздвиження хреста Господнього села Ярівка Горохівського деканату та Святителя Миколая Чудотворця села Ветли Камінь-Каширського звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла з відповідними проханнями.
На жаль, настоятелі цих парафій не підтримали свідомий вибір своїх вірян, тож ближчим часом тут розпочнуть служіння інші душпастирі.
Інформують також, що станом на 21 червня 37 парафій приєдналися до Волинської єпархії ПЦУ після початку масштабної війни Росії проти України і загалом 118 – після одержання Томосу про визнання автокефалії нашої церкви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія готується перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:21
На Волинському напрямку Білорусь основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, – Генштаб
Сьогодні, 08:53
Священники не підтримали вірян:дві парафії на Волині зреклися Московського патріархату
Сьогодні, 08:20
У Стамбулі наступного тижня може відбутися зустріч представників України, Росії, Туреччини та ООН
Сьогодні, 07:00
Користь черешні: 6 причин, чому варто частіше їсти цю ягоду
Сьогодні, 05:41
Медіа