Священники не підтримали вірян:дві парафії на Волині зреклися Московського патріархату

Священники не підтримали вірян:дві парафії на Волині зреклися Московського патріархату
До управління Волинської єпархії ПЦУ звернулися представники громад із Луцького і Камінь-Каширського районів, які раніше були в Московському патріархаті.

Про це повідомляє пресслужба єпархії.

За повідомленням канцлера єпархії протоієрея Миколи Цапа, після парафіяльних зборів, що переважною більшістю голосів вирішили вийти з юрисдикції московського патріархату і возз’єднатися з Православною церквою України, віряни парафій Воздвиження хреста Господнього села Ярівка Горохівського деканату та Святителя Миколая Чудотворця села Ветли Камінь-Каширського звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла з відповідними проханнями.

На жаль, настоятелі цих парафій не підтримали свідомий вибір своїх вірян, тож ближчим часом тут розпочнуть служіння інші душпастирі.

Інформують також, що станом на 21 червня 37 парафій приєдналися до Волинської єпархії ПЦУ після початку масштабної війни Росії проти України і загалом 118 – після одержання Томосу про визнання автокефалії нашої церкви.

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Теги: ПЦУ, церква
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