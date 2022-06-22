 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія готується перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів, – розвідка Британії

Росія готується перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів, – розвідка Британії
Росія, швидше за все, готується спробувати перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів.

Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді міністерства оборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

Розвідка наголошує: сильні обстріли на Донбасі продовжуються, оскільки Росія прагне оточити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні.

Відзначається, що здатність обох сторін формувати та розгортати резервні підрозділи на фронті, ймовірно, стає все більш важливою для результату війни.

Окремо британська розвідка описує ситуацію з втратами у лавах самопроголошеної "ДНР".

Російська влада не публікувала дані про загальну кількість військових втрат в Україні з 25 березня. Проте сама псевдореспубліка станом на 16 червня визнала 2128 військовослужбовців загиблими та 8897 пораненими з початку 2022 року.

"Рівень втрат "ДНР" еквівалентний приблизно 55% їх початкової чисельності, що підкреслює надзвичайне виснаження російських та проросійських сил на Донбасі. Висока ймовірність того, що сили "ДНР" оснащені застарілим озброєнням та технікою", - констатує розвідка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія відпрацьовує ракетні удари по території Естонії
Сьогодні, 10:40
Окупанти наближаються до Лисичанська і закріплюються в навколишніх населених пунктах, – Гайдай
Сьогодні, 10:18
В Україні заборонили російську музику: що про це кажуть волиняни. ВІДЕО
Сьогодні, 09:57
34 230 військових та 216 літаків: втрати росіян у війні проти України
Сьогодні, 09:31
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні заборонили російську музику: що про це кажуть волиняни. ВІДЕО
Сьогодні, 09:57
34 230 військових та 216 літаків: втрати росіян у війні проти України
Сьогодні, 09:31
Росія готується перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:21
На Волинському напрямку Білорусь основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, – Генштаб
Сьогодні, 08:53
Священники не підтримали вірян:дві парафії на Волині зреклися Московського патріархату
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Росія відпрацьовує ракетні удари по території Естонії Росія відпрацьовує ракетні удари по території Естонії
Сьогодні, 10:40
Окупанти наближаються до Лисичанська і закріплюються в навколишніх населених пунктах, – Гайдай Окупанти наближаються до Лисичанська і закріплюються в навколишніх населених пунктах, – Гайдай
Сьогодні, 10:18
В Україні заборонили російську музику: що про це кажуть волиняни. ВІДЕО В Україні заборонили російську музику: що про це кажуть волиняни. ВІДЕО
Сьогодні, 09:57
34 230 військових та 216 літаків: втрати росіян у війні проти України 34 230 військових та 216 літаків: втрати росіян у війні проти України
Сьогодні, 09:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія відпрацьовує ракетні удари по території Естонії
Сьогодні, 10:40
 0
Окупанти наближаються до Лисичанська і закріплюються в навколишніх населених пунктах, – Гайдай
Сьогодні, 10:18
 0
В Україні заборонили російську музику: що про це кажуть волиняни. ВІДЕО
Сьогодні, 09:57
 0
34 230 військових та 216 літаків: втрати росіян у війні проти України
Сьогодні, 09:31
 0
Росія готується перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:21
 0
Медіа
відео
1/8