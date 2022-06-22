Росія готується перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:21
Росія, швидше за все, готується спробувати перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів.
Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді міністерства оборони Британії, повідомляє "Європейська правда".
Розвідка наголошує: сильні обстріли на Донбасі продовжуються, оскільки Росія прагне оточити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні.
Відзначається, що здатність обох сторін формувати та розгортати резервні підрозділи на фронті, ймовірно, стає все більш важливою для результату війни.
Окремо британська розвідка описує ситуацію з втратами у лавах самопроголошеної "ДНР".
Російська влада не публікувала дані про загальну кількість військових втрат в Україні з 25 березня. Проте сама псевдореспубліка станом на 16 червня визнала 2128 військовослужбовців загиблими та 8897 пораненими з початку 2022 року.
"Рівень втрат "ДНР" еквівалентний приблизно 55% їх початкової чисельності, що підкреслює надзвичайне виснаження російських та проросійських сил на Донбасі. Висока ймовірність того, що сили "ДНР" оснащені застарілим озброєнням та технікою", - констатує розвідка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді міністерства оборони Британії, повідомляє "Європейська правда".
Розвідка наголошує: сильні обстріли на Донбасі продовжуються, оскільки Росія прагне оточити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні.
Відзначається, що здатність обох сторін формувати та розгортати резервні підрозділи на фронті, ймовірно, стає все більш важливою для результату війни.
Окремо британська розвідка описує ситуацію з втратами у лавах самопроголошеної "ДНР".
Російська влада не публікувала дані про загальну кількість військових втрат в Україні з 25 березня. Проте сама псевдореспубліка станом на 16 червня визнала 2128 військовослужбовців загиблими та 8897 пораненими з початку 2022 року.
"Рівень втрат "ДНР" еквівалентний приблизно 55% їх початкової чисельності, що підкреслює надзвичайне виснаження російських та проросійських сил на Донбасі. Висока ймовірність того, що сили "ДНР" оснащені застарілим озброєнням та технікою", - констатує розвідка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія відпрацьовує ракетні удари по території Естонії
Сьогодні, 10:40
Коментарі 0
Останні новини
Росія готується перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:21
На Волинському напрямку Білорусь основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, – Генштаб
Сьогодні, 08:53
Священники не підтримали вірян:дві парафії на Волині зреклися Московського патріархату
Сьогодні, 08:20
Медіа